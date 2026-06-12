“Il parco giochi inclusivo nel quartiere Immacolata di Riposto è finalmente realtà. Un intervento reso possibile grazie a un contributo regionale di 70.000 euro che ho proposto come emendamento alla legge di bilancio 2025, su segnalazione dei consiglieri comunali Sara Siliato, Salvo Leotta, Alfio Caltabiano e del commissario di Forza Italia Riposto, Valerio Cucè.”

Lo dichiara Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia, annunciano l’apertura al pubblico di questo nuovo spazio per i bambini.





“I lavori sono finanziati con risorse destinate a finalità sociali – prosegue Tomarchio – e l’opera è ora a disposizione delle famiglie e dei bambini del quartiere e di tutta Riposto. Per condividere il risultato con la comunità, abbiamo organizzato un momento di informativa e di festa aperto a tutti domenica 14 giugno alle 17:30, in Piazza San Pio, con giochi, animazione e tante sorprese per tutti i bambini. L’invito è rivolto in particolare ai residenti della zona, affinché possano vedere da vicino ciò che è stato realizzato.”

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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