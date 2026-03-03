Nelle scorse settimane si è conclusa la fase di voto del Bilancio Partecipato 2025 del Comune di Riposto, strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di contribuire alle scelte sull’utilizzo di una quota delle risorse comunali. L’amministrazione comunale ha destinato circa 10mila euro, pari al 2% dei trasferimenti regionali per spese correnti, come previsto dalla normativa vigente, per finanziare i progetti presentati e sottoposti alla valutazione della cittadinanza. Le proposte progettuali riguardavano quattro ambiti prioritari: attività culturali, sportive e artistiche; iniziative e progetti ecosostenibili; politiche sociali, educative e giovanili; tutela e benessere degli animali.





I due progetti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e che saranno finanziati nell’ambito del Bilancio Partecipato 2025 sono: ‘Un mare per tutti’, presentato dalla Pro Loco di Carruba, nell’area tematica delle politiche sociali, educative e giovanili, e ‘Riposto Felina’, promosso dall’associazione animalista Arca, nell’ambito della tutela e del benessere degli animali.





Il primo progetto prevede l’acquisto di due sedie da mare ‘Job’ per persone con mobilità ridotta, l’installazione di passerelle modulari per consentire l’accesso agevole alla battigia e la presenza di personale di supporto, con l’obiettivo di rendere le spiagge comunali più inclusive e accessibili, favorendo il turismo inclusivo e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il secondo progetto è finalizzato alla gestione delle colonie feline, alla promozione delle adozioni e alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione, con particolare attenzione alla sterilizzazione come strumento efficace di prevenzione del randagismo. Il progetto mira a migliorare il benessere animale, il decoro urbano e la qualità della vita della comunità.





“Il Bilancio Partecipato – dichiara il sindaco di Riposto, Davide Vasta – rappresenta uno strumento concreto di democrazia e condivisione. I due interventi finanziati dimostrano attenzione ai temi dell’inclusione sociale e del benessere animale, ambiti che qualificano una comunità moderna e sensibile. Ringrazio tutti coloro che hanno presentato proposte e i cittadini che hanno partecipato al voto con senso di responsabilità e spirito civico”. Il Bilancio Partecipato si conferma così un importante strumento di partecipazione attiva, che rafforza il legame tra amministrazione e cittadini e consente di orientare le scelte pubbliche verso interventi concreti, condivisi e di forte impatto sociale.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.