Amministratori locali, professionisti e imprenditori hanno preso parte all’incontro organizzato a Riposto per illustrare le nuove linee di finanziamento dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo destinate alle attività turistico/ricettive e all’impiantistica sportiva. Dopo i saluti del sindaco di Riposto, Davide Vasta, dell’assessore allo Sport, Carmelo D’Urso, e del capo di gabinetto vicario dell’assessorato regionale ai Beni culturali, Alberto Cardillo, a spiegare il contenuto degli avvisi e i criteri per l’assegnazione delle risorse sono stati l’assessore regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, on. Elvira Amata, e il dirigente Bernardo Campo. “La Sicilia ha una grande necessità di ammodernare le proprie strutture ricettive e di creare nuovi posti – ha spiegato l’assessore Amata – Abbiamo chiuso il 2024 con oltre 22 milioni di presenze. Davanti ad una domanda che aumenta dobbiamo essere pronti con un’offerta di qualità e diversificata su tutto il territorio siciliano. L’avviso prevede alcune premialità, per esempio, per chi riconverte immobili abbandonati o di pregio storico architettonico, o per chi investe nelle zone svantaggiate, come le isole minori e le zone rurali”.





Nel secondo avviso, destinato esclusivamente agli enti pubblici, previsti finanziamenti per la ristrutturazione e la realizzazione di strutture sportive. “Presentiamo anche il bando sull’impiantistica sportiva che significa educazione, disciplina e benessere – ha proseguito l’assessore regionale – C’è la necessità di ammodernare le strutture ma anche di realizzarne di nuove. Siamo fiduciosi che arriveranno tanti progetti esecutivi e che si possano così dare risposte concrete anche in questo settore”.





L’incontro si è concluso con le domande della platea sulle nuove opportunità in campo. “E’ davvero un’ottima iniziativa quella di andare nei comuni per illustrare il contenuto dei nuovi avvisi – ha detto il sindaco Davide Vasta – perché il cittadino, i professionisti ma anche gli amministratori locali hanno la possibilità di ascoltare, porre delle domande e ricevere delucidazioni direttamente dall’assessore e dal funzionario. Quindi – ha concluso – siamo onorati che sia stata scelta anche la città di Riposto”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

