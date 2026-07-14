Domenica 12 luglio, presso il lungomare di Riposto verso Torre Archirafi, si è tenuta la XVIII edizione di “Nuota con Noi”. L’evento, organizzato dall’Associazione L.I.F.E. in collaborazione con la FINP – Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, il CSI e con il patrocinio del Comune di Riposto, ha rappresentato anche la seconda tappa del Campionato Regionale FINP in acque libere.

La giornata si è svolta all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione. L’edizione 2026 ha confermato la vocazione profondamente inclusiva della manifestazione, che da sempre accoglie atleti con e senza disabilità, nuotatori esperti, amatori, giovani e famiglie. Una partecipazione ampia e variegata ha trasformato la costa jonica in un grande spazio di sport, solidarietà e comunità, dove agonismo e gioia collettiva si sono intrecciati in un clima di festa.





All’interno della manifestazione, si è svolta anche la seconda tappa del Campionato Regionale FINP in acque libere, che ha visto la partecipazione di atleti paralimpici provenienti da tutta la Sicilia. Le gare si sono articolate su tre percorsi: 500, 1500 e 3000 metri, suddivisi per categorie e fasce d’età.

La giornata si è conclusa con le premiazioni ufficiali e la consegna di gadget e riconoscimenti messi a disposizione dagli sponsor. Di seguito l’elenco completo dei primi arrivati:





Atleti FIN – Uomini: Frontera Fabio; Gully Mauro Filippo; D’Agata Fabrizio. Atleti FIN – Donne: Sapuppo Annamaria; Prestifilippo Roberta; Marletta Alice. FINP – 500 mt: La Rosa Giuseppe. FINP – 1500 mt Uomini: De Siato Vito; Gianfortuna Francesco Paolo; Gioia Aldo Salvatore; Florio Martino. FINP – 1500 mt Donne: Fresta Denise; Schinocca Rosamaria. FINP – 3000 mt: Maggiore Simone; Giglio Davide; Sinfonia Angelo; Di Dio Gabriele.

«Anche quest’anno, “Nuota con Noi” è un evento che racconta la bellezza dello sport quando diventa incontro, condivisione e opportunità per tutti – ha dichiarato Martino Florio, presidente dell’Associazione L.I.F.E. – Ogni edizione conferma che il mare può essere un luogo di libertà e di uguaglianza, dove ciascuno trova il proprio spazio e la propria sfida personale».

Luogo: Riposto

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