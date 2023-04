“Promessa mantenuta. Il poliambulatorio “Domenico Intravaia” è tornato alla sua consuete attività. Così come anticipato nelle scorse settimane, il trasferimento sarebbe stato temporaneo e i disagi per i monrealesi sono stati risolti nel più breve tempo possibile. Venuto a conoscenza del problema, ho subito avviato un’interlocuzione con il direttore dell’Asp 6 Daniela Faraoni e ho presentato un’interrogazione parlamentare all’assessore alla Sanità Volo. Sono contento che alla vigilia di Pasqua sia attivata questa bella sorpresa per i monrealesi”.

Il deputato regionale di Fratelli d’Italia Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale di Monreale, che era subito intervenuto per una celere soluzione al trasferimento temporaneo del poliambulatorio, ha espresso la sua soddisfazione per la svolta positiva della vicenda.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.