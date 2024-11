La riqualificazione delle coste siciliane è stato l’argomento del tavolo tematico che si è svolto, nei giorni scorsi, a Ribera, nell’ambito della Festa dell’Amicizia. All’incontro hanno preso parte l’on. Ignazio Abbate, presidente commissione Affari Istituzionali all’Ars; l’on. Giorgio Assenza, capogruppo Fratelli d’Italia all’Ars; l’on. Salvatore Giuffrida, componente III Commissione Ars; Fabio Fatuzzo, commissario straordinario nazionale unico per la depurazione e il riuso; Corrado Monaco, ex presidente nazionale del Movimento Azzurro.

“L’argomento della riqualificazione delle coste siciliane richiede un attento bilanciamento tra sviluppo economico e tutela ambientale, coinvolgendo le comunità locali e gli stakeholder in un processo decisionale trasparente e partecipativo – ha dichiarato l’on. Ignazio Abbate -. In passato sono stati costruiti porti e porticcioli senza considerare il loro impatto con l’ambiente circostante. Ciò ha portato alla scomparsa di spiagge, come ad esempio a Marina di Marza e S. Maria del Focallo, territorio di Ispica, dove negli ultimi anni ci siamo visti sottrarre scorci incantevoli. Un danno ecologico ma anche economico, in considerazione che si tratta di zone a estrema vocazione turistica. Non possiamo più permetterci uno scempio simile, ma occorre pensare a progetti seri, che tengano conto della morfologia del territorio. Il risanamento dei litorali può portare a un miglioramento dell’ecosistema marino e terrestre, promuovendo la biodiversità, riducendo l’inquinamento e incrementando il turismo”.

