Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, rende noto che ha provveduto alla revoca della propria ordinanza n. 17 dello scorso 24 ottobre 2024 che disponeva il momentaneo divieto dell’uso per il consumo umano e alimentare dell’acqua della rete idrica cittadina.

La revoca fa seguito agli interventi immediati di sostituzione del cloratore e di controllo della conduttura che introduce in città l’acqua della sorgente di Contrada Paolazzo, che la settimana scorsa si era guastato a causa del maltempo e delle forti piogge che si erano abbattute su tutto il territorio comunale, e ai risultati delle analisi, effettuate nei tempi previsti dall’ASP nelle 24 – 48 – 72 ore, che hanno certificato la potabilità dell’acqua per il consumo umano e alimentare con il rientro nella norma dei valori e del funzionamento di tutta la rete idrica cittadina.

Riaperte anche le fontanelle pubbliche di via Vittorio Emanuele, via Canale e via Principessa Iolanda, che erano state chiuse in via precauzionale.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.