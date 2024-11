CATANIA – Al via la terza edizione di “Contrappunto”, il festival internazionale che l’Orchestra Scontrino e AreaSud dedicano ogni anno ad Antonio Scontrino, esemplare musicista, didatta e compositore siciliano, che si svolgerà dal 17 al 24 novembre 2024 con un’anteprima a Gravina di Catania e concerti ed eventi in diverse location della città di Catania.

Anche quest’anno la direzione artistica è affidata al M° Nicola Malagugini, primo contrabbasso del Teatro Massimo V. Bellini di Catania, che è stato tra i fondatori dell’orchestra amatoriale ispirata alla figura del musicista trapanese e alla sua storia familiare e comunitaria. Il programma di quest’anno ha nuovamente al centro il contrabbasso e la proiezione internazionale del lavoro dell’Orchestra Scontrino, per consolidarne il ruolo artistico e sociale nel territorio catanese.

Il primo appuntamento con Contrappunto è domenica 17 novembre con la prima esecuzione del concerto sinfonico “Il Gigante e la Bambina”, nel quale sono messe a confronto due composizioni, la Sinfonia n. 2, di Louise Farrenc, e la celebre Sinfonia n. 4 di Ludwig van Beethoven. La direzione dell’Orchestra Scontrino è affidata al M° Davide Galaverna, primo contrabbasso presso il Teatro Bellini di Catania che da alcuni anni si propone anche come direttore d’orchestra, con collaborazioni anche con lo stesso Teatro Bellini di Catania e il Teatro Vittorio Emanuele di Messina (ore 20:30, Auditorium Comunale Angelo Musco – Via Vecchia Comunale, Gravina di Catania – ingresso gratuito).

Elemento centrale dell’edizione 2024 di Contrappunto è la Masterclass di contrabbasso, tenuta dal M° David Desimpelaere. Primo contrabbasso presso la “Luzerner Sinfonieorchester” e professore di contrabbasso alla “Hochschule Luzern – Musik” e alla School of Arts di Gent, tiene masterclass in università di musica e durante festival di contrabbasso in tutto il mondo. Prima di lavorare a Lucerna, ha ricoperto il ruolo di primo contrabbasso presso la Brussels Philharmonic e l’Orchestra della Svizzera italiana. La sua straordinaria presenza a Catania sarà un’ottima occasione per consentire il perfezionamento e lo studio dello strumento per molti giovani strumentisti. La masterclass si terrà dal 21 al 23 nello spazio multidisciplinare del Tinni Tinni Arts Club, nel cuore del centro storico catanese.

Il 23 novembre sarà l’occasione per la seconda festa siciliana del contrabbasso, il Concerto per Bass Band che già nell’edizione 2023 ha raccolto giovani e meno giovani strumentisti che si sono cimentati in ensemble di contrabbassi. L’idea è stata vincente e con piacere il festival dedica una seconda giornata allo strumento che ha dato lustro e visibilità al giovane Antonio Scontrino. Il concerto sarà ospitato nei locali del CUT Unict, grazie alla collaborazione tra l’Università di Catania, con il suo Dipartimento di Scienze Umanistiche, e AreaSud. (ore 19:30, CUT Unict – Piazza Università, 13 – Catania – ingresso gratuito).

La terza edizione di Contrappunto si concluderà con la seconda esecuzione del concerto sinfonico “Il Gigante e la Bambina”. Questa volta, per dirigere le sinfonie di Farrenc e Beethoven, la bacchetta sarà affidata alla direttrice britannica Cayenna Ponchione-Bailey. Impegnata nell’integrazione di giustizia sociale e sostenibilità ambientale nella musica, con iniziative audaci che affrontano problemi globali, è nota per il suo sostegno alla musica che tratta tematiche ambientali e sociali, avendo commissionato e diretto numerose composizioni su questi temi, tra cui progetti legati alla sicurezza idrica globale.

Ponchione-Bailey ha guidato progetti interculturali finanziati dall’Arts Council England e ha lavorato con giovani rifugiati e l’Orchestra delle Donne Afghane. Ha anche collaborato con compositori afghani in esilio per mantenere viva la tradizione musicale orchestrale del Paese. Specializzata in opere di compositrici storiche poco rappresentate, ha diretto prime esecuzioni di opere di Germaine Tailleferre, Clara Schumann, e Florence Price. Oltre alla sua attività di direttrice, è borsista Leverhulme presso l’Università di Sheffield e tiene incarichi di ricerca e insegnamento presso varie istituzioni di Oxford.

Contrappunto è inserito nella rete di festival AreaSud, che è uno dei soci siciliani di Italiafestival, la più importante associazione italiana di festival di spettacolo dal vivo e multidisciplinari, aderenti ad AGIS e alla European Festivals Association.

Per informazioni: info@orchestrascontrino.it o via whatsapp al numero +39 331 4861931.

