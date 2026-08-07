La direzione artistica è affidata a Santi Scarcella. Il 10 agosto il Santi Scarcella Quintet presenta “Zattere nel mare”; il 27 agosto Antonino De Luca e Roberto Gervasi sono protagonisti di “Jazz Conversation”

È stata presentata, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sala consiliare del Comune di Roccalumera, la quarta edizione del Roccalumera Jazz Fest, in programma il 10 e il 27 agosto, alle ore 21.30, in piazza Santa Maria della Catena a Roccalumera.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Pippo Lombardo, gli assessori Angela Puglisi, Ivan Cremente, Alessandro Mignani e Marco Maccarrone, il direttore artistico Santi Scarcella e la dirigente degli Affari generali Angela Caspanello.





La manifestazione, a ingresso libero, ha come payoff “Dove l’arte è di casa” e proporrà due appuntamenti che pongono al centro la qualità musicale e la valorizzazione di artisti legati al territorio, ma protagonisti di percorsi sviluppati anche a livello nazionale e internazionale.

«Con il Roccalumera Jazz Fest vogliamo affermare un principio preciso: il nostro territorio possiede artisti di altissimo livello e non ha bisogno di “importare” eccellenze da fuori. Santi Scarcella e Antonino De Luca rappresentano pienamente questa scelta, perché sono espressione della nostra terra e, allo stesso tempo, musicisti con un percorso e un riconoscimento internazionali. Valorizzarli e riportarli dove sono nati, significa dare spazio al talento locale e restituire alla comunità l’orgoglio delle proprie risorse», dichiara il sindaco di Roccalumera Pippo Lombardo.





«Assumere la direzione artistica del Roccalumera Jazz Fest è per me un grande onore e una responsabilità verso i miei luoghi – afferma Santi Scarcella –. Ho voluto aggiungere il payoff “Dove l’arte è di casa” perché l’arte cresce davvero quando chi la produce si sente libero, accolto e sereno. Il mio impegno sarà costruire un Festival capace di valorizzare i talenti siciliani, aprendosi al tempo stesso alle migliori esperienze nazionali e internazionali. Ringrazio il Comune di Roccalumera per la fiducia e lavorerò perché questa manifestazione cresca e diventi sempre più riconoscibile».

Ad aprire il Festival, lunedì 10 agosto, sarà lo stesso direttore artistico Santi Scarcella, protagonista con il suo quintetto di “Zattere nel mare”, progetto scritto e composto dal pianista, cantautore e docente siciliano. Presentato a Roccalumera in una speciale formazione in quintetto, il concerto intreccerà jazz, canzone d’autore, improvvisazione, musica pop e sonorità mediterranee e sarà dedicato alla memoria dello scrittore e giornalista Melo Freni. Sul palco, insieme a Santi Scarcella, voce, pianoforte, tastiere e composizioni, ci saranno Puccio Panettieri alla batteria, Max Laganà al basso, Daniele Marcante alla chitarra e Gemino Calà a friscalettu, marranzano e zampogna e Carmelo Coglitore al sax.





Il secondo appuntamento, giovedì 27 agosto, vedrà protagonisti Antonino De Luca e Roberto Gervasi con “Jazz Conversation”. Due tra i più autorevoli interpreti italiani della fisarmonica jazz si ritroveranno sullo stesso palco, uniti dall’eredità artistica di Frank Marocco, per dare vita a un dialogo musicale fondato su interplay, swing e improvvisazione. Le due fisarmoniche si ascolteranno, si rincorreranno e si completeranno in una conversazione sonora costruita nell’istante.



Entrambi i concerti, che saranno presentati da Ruggero Sardo, avranno inizio alle 21.30 in piazza Santa Maria della Catena a Roccalumera. L’ingresso è libero.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.