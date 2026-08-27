Si sono spente da poco le luci sulla decima edizione di Roccamaris. Incontri d’estate al Castello, la rassegna culturale curata dall’Associazione Roccamaris APS in collaborazione con il Comune di Campofelice di Roccella (PA).

Una edizione davvero “speciale”, una tappa importante del percorso costruito dall’Associazione di volontariato, affinchè il Castello di Roccella, cuore antico della comunità di Campofelice di Roccella, possa diventare sempre di più il cuore pulsante del comune siciliano, attraverso la cultura, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio. Dal 2014, anno della prima edizione, sono state oltre 15.000 le presenze stimate, più di 80 gli eventi proposti tra teatro, musica e presentazioni di libri, quasi 150 gli artisti coinvolti. Numeri che raccontano una storia fatta di passione, impegno e condivisione.

Questa edizione è stata realizzata grazie al sostegno del Comune di Campofelice di Roccella, della BCC – Banca di Credito Cooperativo delle Madonie e di Cascino.

“Un ringraziamento va a chi ci segue fin dalla prima edizione, a chi ci ha conosciuto lungo questo percorso e anche a chi ha condiviso con noi soltanto un tratto di strada. Grazie a tutti gli artisti che, in questi anni, sono stati nostri compagni di viaggio, lasciando qui un pezzo del loro cuore e donandoci la loro arte. Grazie a chi ci ha sostenuto con un incoraggiamento, con un sorriso o con un aiuto concreto, soprattutto nei momenti più difficili. Grazie a tutti i volontari di Roccamaris perché, ciascuno con la propria sensibilità e il proprio tempo, ha reso possibile che questo cammino continuasse. Un ringraziamento anche al Comune di Campofelice di Roccella e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna” spiegano dall’Associazione.

Come per le edizioni passate, il calendario è stato curato con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione del Castello attraverso la musica e il teatro, ma anche nella convinzione che la cultura non serva soltanto a intrattenere ma possa aiutare a guardare con maggiore consapevolezza ciò che accade nel mondo e a trovare il coraggio di chiedere con forza un mondo più giusto e più equo. Scelta che il pubblico ha compreso e fatta propria. Sono state infatti tante anche quest’anno le persone che da tutta la Sicilia hanno partecipato alle rassegna, un pubblico caloroso e attento che fa di Roccamaris un punto di riferimento nel panorama culturale dell’estate siciliana nella suggestiva cornice del Castello a mare di Campofelice di Roccella, luogo ricco di storia e fascino.

Molto partecipata poi la serata dedicata ai più piccoli, tanti i bambini presenti con genitori e nonni che hanno potuto ammirare la bellezza del Castello e ascoltare la sua storia raccontata dalla storica del territorio Domenica Barbera. Un appuntamento che l’associazione ha voluto fortemente per il terzo anno consecutivo nella convinzione che i più piccoli sono il presente e ancora di più il futuro delle nostre comunità.

L’associazione è già a lavoro per la prossima edizione e per le altre iniziative culturali che propone durante tutto l’anno.

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