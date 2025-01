È nato il comitato “Roccella nel cuore”, sostenuto dall’amministrazione comunale di Campofelice di Roccella e dall’Associazione Roccamaris APS. Il suo obiettivo è quello di promuovere la candidatura del Castello di Roccella – il castello a mare di Campofelice di Roccella (PA) – come Luogo del Cuore del FAI, una occasione di valorizzazione storica e culturale.





Il Castello di Roccella infatti è molto più di un semplice monumento: è un simbolo dell’identità collettiva di un paese e un “luogo dell’anima” per la comunità locale, gli emigrati e tutti coloro che lavorano per preservare la memoria e le tradizioni di Campofelice di Roccella.

Questo straordinario sito storico, un tempo fulcro economico e sociale non solo del territorio ma della Sicilia intera, ha giocato un ruolo di primo piano in eventi cruciali della storia locale e regionale e ne custodisce la memoria.

“Il Castello di Roccella è custode del nostro passato, a esso sono riconducibili ricordi e aneddoti di ogni campofelicese e ha sempre rappresentato un punto di riferimento storico e culturale per l’intera Comunità – ha dichiarato il sindaco di Campofelice di Roccella, l’avvocato Giuseppe Di Maggio-. È il simbolo delle nostre radici, una parte imprescindibile della storia di Campofelice. Come amministrazione, a quasi 20 anni dall’acquisizione, stiamo lavorando per renderlo fruibile con regolarità già dalla prossima primavera”.

La candidatura del Castello a Luogo del Cuore FAI ha riscosso il favore di tanti e la raccolta di voti online, avviata da pochi giorni, ha già prodotto risultati significativi. Il successo di questa iniziativa però dipende dal coinvolgimento attivo di tutti e per questo il neo nato comitato annuncerà presto alcuni appuntamenti e attività per promuovere la candidatura.





Secondo l’Associazione Roccamaris APS il turismo culturale rappresenta una grande opportunità per Campofelice di Roccella: “Negli ultimi anni, come associazione – ha spiegato il presidente Dario Barà -, abbiamo organizzato seminari, convegni, giornate di studio ed eventi culturali al Castello, tra cui la nota rassegna estiva di appuntamenti teatrali e musicali. Tutto con un unico obiettivo: far conoscere e valorizzare questo luogo di straordinaria importanza storica per l’intero comprensorio”.

Altre iniziative sono state portate avanti negli ultimi anni. “Abbiamo dato vita ad alcune iniziative che vanno ulteriormente implementate come la riedizione della Festa di San Giovanni e sostenuto le attività in essere come quelle in collaborazione con l’Associazione Roccamaris. Questi progetti sono il punto di partenza per un impegno ancora più ampio. Il Castello di Roccella è il bene più prezioso della nostra comunità, e valorizzarlo significa custodire la nostra identità”, ha affermato il sindaco.





Il comitato lancia un appello a tutti i campofelicesi, sia a quelli residenti sia a chi vive lontano: “Votare per il Castello come Luogo del Cuore FAI è un gesto d’amore verso le nostre radici. Ogni voto conta per garantire un futuro di valorizzazione a questo patrimonio unico”.

Per partecipare alla votazione, è sufficiente visitare il sito del FAI dedicato ai Luoghi del Cuore (https://fondoambiente.it/luoghi/castello-di-roccella?ldc), cliccare su “Vota con 1 clic” e confermare il voto tramite l’e-mail inviata dal FAI.

