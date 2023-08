Nelle scorse ore un mezzo del 118 è rimasto coinvolto in un incidente stradale. “L’intera Federazione – dichiara il Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano esprime solidarietà e vicinanza a tutto l’equipaggio coinvolto nella periferia est della Capitale in un incidente con il ribaltamento dell’ambulanza a causa di un forte impatto con una Peugeot 2008, per cause ancora in via di accertamento. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze con ricovero in codice verde e in codice giallo per le 7 persone coinvolte tra cui un bimbo di 2 anni e tre operatori sanitari che si trovavano all’interno dell’autombulanza che non trasportava nessun paziente. In attesa di sapere gli esiti dei rilievi effettuati – prosegue il sindacalista – occorre ancora una volta evidenziare quello che abbiamo denunciato più volte: “il personale del 118 è stremato da turni massacranti soprattutto in questo periodo di ferie estive. La sicurezza sui posti di lavoro è una battaglia priorità di tutta la nostra organizzazione. Quanto accaduto, fortunatamente, è solo un’altra tragedia sfiorata” conclude Giuliano.

