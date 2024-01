Un nuovo importante ingresso per il Movimento Politico “Partiamo da qui”. La dr.ssa Rosaria Maira entra nel direttivo in qualità di Consigliere, decisione scelta all’unanimità. Rosaria Maira fa ingresso nel direttivo del Movimento Politico “Pariamo da qui”.

La decisione è stata presa lunedì 8 gennaio 2024, durante la quale il direttivo si è riunito per fare il bilancio del 2023 e per discutere su alcune problematiche che riguardano il nostro territorio.

Rosaria Maira, con un importante esperienza nel sociale, da sempre si impegna sul fronte delle criticità sociali, combattendo contro tutte le violenze. Oggi è il primo Segretario donna ai vertici della UIL Polizia di cui è Responsabile nazionale del coordinamento mobbing e stalking.

«Sono onorata di far parte del direttivo di “Partiamo da qui” e spero di riuscire a portare il mio contributo in termini di benefici sul territorio. Ringrazio il Presidente Ninni Petrella per la proposta, che chiaramente ho accolto con entusiasmo, e ringrazio tutti i componenti del gruppo per il sostegno» – ha chiarato Rosaria Maira.

Ninni Petrella. – «Accogliere una persona come Rosaria Maira è un valore per tutto il nostro Movimento. Stiamo crescendo in termini di qualità e questo ci rende orgogliosi. Dico sempre che non possiamo cambiare il mondo, il nostro obiettivo, infatti, consiste nel fare le scelte giuste per riuscire a modificare, con coscienza e lealtà, le problematiche di tutti i giorni».

Il Movimento politico “Partiamo da qui”, presieduto da Ninni Petrella, si configura come un contenitore di valori e idee moderate, liberali e democratiche. È nato spontaneamente nell’ottobre 2023 dall’impegno di cittadini autonomi e questa forza caratterizza l’anima del Movimento. Ad oggi sono stati costituiti il Circolo di Milazzo affidato all’imprenditore Felice Nania e il Circolo di Messina affidato all’Ispettore del Lavoro, Dott. Giovanni Panebianco.

