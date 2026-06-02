



Il Rotary Distretto 2110 Sicilia e Malta, invita la cittadinanza a partecipare a “Il Progetto del Governatore”, una giornata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, alla prevenzione e alla solidarietà.

L’appuntamento è per domenica 7 giugno 2026, dalle ore 9:00 alle 16:00, presso lo Spazio Zac Centrale ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

In programma screening sanitari gratuiti, presentazione dei progetti Rotary, degustazioni di prodotti tipici e un’area food solidale. Un’occasione di incontro, condivisione e servizio alla comunità, nel segno dei valori rotariani. Vi aspettiamo.





Luogo: Cantieei culturali Zisa, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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