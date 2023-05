“La cultura del lavoro nella straordinaria quotidianità d’impegno, passione e trasmissione di valori con al centro la persona e le famiglie per lo sviluppo socio economico del territorio”, il leit motiv del premio “Economia e Lavoro”. Giunto alla 24esima edizione, il premio, promosso ed organizzato dal Rotary Club Palermo “ Teatro del Sole” presieduto da Domenico Caminiti, ha premiato quest’anno quattro aziende palermitane che si sono particolarmente distinte per progetti innovativi, esportazione positiva del brand Sicilia all’estero e che sono stati capaci di trasformare la crisi in opportunita’ di crescita e di rilancio. La cerimonia di premiazione, con la presenza di Goffredo Vaccaro, Governatore eletto del Distretto 2110 Sicilia Malta, si è svolta a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici a Palermo. “Il premio quest’anno assume un significato diverso perchè le aziende stanno vivendo un momento particolarmente difficile legate alla crisi post pandemica e alla guerra in Europa- ha detto il presidente Caminiti- Un riconoscimento dal forte valore simbolico perchè queste realtà economiche fanno da traino all’intero sistema produttivo dell’ Isola, capaci d’investire in innovazione, di competere con professionalità alle nuove sfide del mercato globale. Si tratta, ed è questo un altro tratto distintivo- ha sottolineato Caminiti- di aziende familiari che sono riuscite a dare continuità di valori che ne connotano l’identità che resta riconoscibile negli anni”. Master Gommoni, Cianciolo Group, Prezzemolo&Vitale, Natale Giunta-Top Cucina Eventi ed un premio speciale per “Visione è innovazione” a Morettino caffè, le aziende scelte dalla commissione ad hoc guidata da Pietro Leto insieme a Mariafrancesca Franco e Ninni Pennacchio. “ Oltre a riconoscere i meriti per i risultati raggiunti- ha detto Pietro Leto- il premio impegna moralmente le aziende premiate ad essere coerenti ai valori etici, ad essere leali con concorrenti e collaboratori e a riconoscere la dignità ed il rispetto ad ogni attività utile alla società”. Un vademecum per fare impresa in modo nuovo: ambasciatori a servizio della comunità.

