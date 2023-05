Almaviva, Bevilacqua-Varrica (M5S): “Emendamento per garantire livelli occupazionali, salariali e sede di lavoro”

di Press Service

08/05/2023

La senatrice Dolores Bevilacqua e il deputato regionale Adriano Varrica annunciano il deposito in Parlamento da parte del gruppo Movimento 5 Stelle di un emendamento al decreto “Personale PA” per garantire la piena tutela occupazionale, salariale e della sede di lavoro ai lavoratori di Almaviva Contact.

“Dopo la pubblicazione del decreto con la norma che proroga il servizio 1500 – dichiarano la senatrice Bevilacqua e il deputato Varrica – non si può rinviare la convocazione del tavolo ministeriale per capire secondo quali modalità e tempistiche riattivare il servizio, con quali competenze e con quanti operatori. Facendo anche tempestive valutazioni su come intervenire in conversione del decreto in Parlamento per tutelare tutti i lavoratori di Almaviva, anche dal punto di vista salariale e del mantenimento futuro della sede di lavoro. Come Movimento 5 Stelle – concludono – stiamo lavorando ad un emendamento che va in questa direzione, nel tentativo di contribuire ad una soluzione istituzionale per centinaia di professionalità che oggi non hanno alcuna certezza. Speriamo che le scadenze di luglio (ammortizzatore sociale) e di dicembre (affidamento servizio a nuovo operatore economico) non rappresentino un modo per procrastinare e poi intervenire all’ultimo minuto, la fretta non porta mai risultati ottimali”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.