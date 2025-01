Lega passione, storia, sport e i due castelli. Una corsa unica nel suo genere in Italia che parte da Aci Castello e si conclude a Catania. La Run 2 Castles è un patrimonio da custodire, da tramandare perché lega in modo speciale turismo, sport, ambiente e valorizza il territorio con l’Etna e il Mare a costruire la copertina della corsa che taglia ufficialmente il quarto anno di vita. Il 6 gennaio spettacolo assicurato per l’edizione che si annuncia da record. Oggi si concluderanno le iscrizioni e sarà annunciato il numero di partecipanti che va oltre la soglia dei 400.

La Run 2 Castles riparte ancora una volta con grande slancio sul piano organizzativo. Il percorso rimarrà uguale allo scorso anno con partenza dal Castello Normanno di Acicastello e arrivo fissato al Castello Ursino dopo 10 km e 500 metri. La gara podistica in linea attraverserà i luoghi più spettacolari di Catania: via Antonello da Messina, Lungomare la scogliera, Lungomare Artale Alagona, viale Ruggero di Lauria, Piazza Europa, viale Africa, via VI Aprile, il cosiddetto “Passiatore”, gli archi della Marina ed infine il centro storico con ingresso da Porta Uzeda, Piazza Duomo, via Garibaldi con arrivo davanti al Castello Ursino.

A promuovere e organizzare l’evento è l’Asd Sport Extreme Trathlon che si è avvalsa della collaborazione di Pianeta Vacanze Consulting, di partner istituzionali come i Comuni di Acicastello e di Catania, dei patrocini di Ars, Amts con la collaborazione di Coni, Csain, Fondazione Sport City e Ansmes. Oggi, 3 gennaio, alle ore 11, nella Sala delle Scuderie del Museo del Castello Ursino si presenterà l’evento.

Ecco le classifiche dello scorso anno che premiarono Fillippo Saverio Amasi e Nina Gulino. Classifica assoluti: 1) Filippo Saverio Amasi (Atletica Savoca) 33’ 59” 2) Francesco Nastasi (Run Card) a 1’ 26” 3) Bruno Francesco (Cus Catania) a 1’ 32” 4) Domenico Lo Faro (Ass. Dil. Puntese San Giovanni La Punta) a 2’ 47” 5) Salvatore Stivala (Atl. Bellia Piazza Armerina) a 2’ 57”.

Classifica donne: 1) Nina Gulino (Atletica Castello) 42’ 52” 2) Desireè Erica Di Maria (Cus Catania) a 28” 3) Valerie Anne Woodland (Podistica Messina) a 1’ 04” 4) Federica Ronsisvalle (Bancari Romani) a 2’ 49” 5) Claudia Pantellaro (Us Acli-Altair) a 2’ 51”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.