Nell ambito della seconda rassegna di Trabia Città che Legge, sabato 11 Gennaio alle ore 17,30 alla Biblioteca Ignazio Buttitta in Corso La Masa 165 sarà presentato in esclusiva regionale per la Sicilia il libro del giornalista investigativo Paolo Cucchiarelli sulle Stragi di Ustica e Bologna che delineano uno scenario clamoroso dietro i due misteri del 1980.





Intervengono: Dott. Francesco Bondi (Sindaco di Trabia), Avv. Mauro Piazza (Presidente Associazione Culturale Culturiamo Insieme), On.Vittorio Craxi (Ex Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri), Dr Paolo Cucchiarelli (Autore libro).

Modererà l’incontro: Alessandro Bafumo, Vice Presidente dell’Associazione Culturiamo Insieme

Luogo: Biblioteca Ignazio Buttitta , Corso La Masa , 165, TRABIA, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 11/01/2025

Data Fine: 11/01/2025

Ora: 17:30

Artista: Paolo Cucchiarelli

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.