Sabato 18 Marzo a Trabia,nei locali dell’Aula Consiliare sita in Via Spalla 28,si svolgera’un evento culturale in memoria del 7°Presidente della Repubblica Sandro Pertini,denominato “Viaggio in Sicilia con Sandro e Carla Pertini”,nel corso della serata verra’anche presentato il libro in ricordo dello Statista Socialista “Gli impertinenti”scritto dal Prof.Enrico Cuccodoro.

L’evento si svolge sotto il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e con la partecipazione dell’Associazione Culturale Culturiamo Insieme , “Osservatorio Istituzionale per la libertà e la giustizia sociale ‘Sandro e Carla Pertini’ e della Coop.Re-Life

Intervengono

Dott. Francesco Bondi(Sindaco di Trabia)

Avv. Mauro Piazza(Presidente Associazione Culturiamo Insieme)

Prof. Enrico Cuccodoro(Docente Diritto Costituzionale)

Modera:



Alessandro Bafumo

Vice Presidente Associazione Culturale Culturiamo insieme

Luogo: Aula Consiliare Comune di Trabia, Via Spalla , 28, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 18/05/2024

Data Fine: 18/05/2024

Ora: 17:30

Artista: Evento Sandro Pertini

Prezzo: 0.00

