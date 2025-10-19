Si conclude, dopo cinque incontri con autrici e autori svoltisi nei mesi scorsi al Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano, la Rassegna letteraria “Al centro della Parola”, l’iniziativa culturale che ha preso il via a marzo nei locali al primo piano del grande Centro di cui è direttore Sandro Petretto.

Protagonisti dell’ultimo appuntamento, in programma sabato 25 ottobre alle ore 18, saranno Pietro Virgadamo ed Emanuele Sinagra, autori di “Cefalux”, un’opera che intreccia storia, amore, mistero e spiritualità in due storie parallele ambientate nello stesso luogo ma in epoche diverse.

Cefalù, gioiello della costa settentrionale siciliana, il cui nome viene reinterpretato dagli autori come “Cefa-Lux”, raccoglie la narrazione che si snoda tra il presente e il XVII secolo, seguendo le vicende di Lux, giovane donna del XXI secolo alla ricerca di un amore autentico durante l’epidemia di Covid-19, e Pietro, medico del Seicento che sfugge all’Inquisizione spagnola mentre cerca di curare la peste.

Con un linguaggio raffinato che si adatta perfettamente alle diverse epoche narrate, il romanzo alterna sapientemente realtà, sogno e surreale, conducendo il lettore verso un finale imprevedibile che apre a una terza dimensione temporale.

Dialogherà con gli autori la giornalista Jana Cardinale.

L’ingresso è libero.

La prima edizione della Rassegna letteraria “Al Centro della Parola” è stata fortemente voluta all’interno del Centro Belicittà, per offrire anche un’occasione di riflessione e condivisione nell’ambito delle attività di promozione della lettura.

Ad affiancare l’evento, come ogni volta, ci sarà la Libreria dello stesso centro, “Il Giardino Segreto”.

