Sono ripartite a grandi passi le attività del Centro Nazionale Sportivo Libertas. L’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, proprio nei giorni scorsi ha ricevuto parere positivo dall’Osservatorio Permanente del Coni per le Politiche di Safeguarding, relativamente al regolamento e alle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta e tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.



“Al momento – riferisce Giuseppe Mangano, presidente del Comitato Regionale Sportivo Libertas Sicilia – l’ente che mi pregio di rappresentare in Sicilia, è l’unico al quale l’Osservatorio del Coni per le politiche del Safeguarding ha rilasciato parere favorevole al regolamento e alle linee guide messe in atto dalla Libertas”.

Questo riconoscimento, infatti, rappresenta un ulteriore fiore all’occhiello per l’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni che, in occasione della imminente “Festa dei Campioni Libertas”, in programma a Napoli il prossimo 12 ottobre nel prestigioso stadio “Diego Armando Maradona”, premierà tutti gli atleti Libertas che si sono messi in luce nel corso del 2024. L’annuale edizione della cerimonia della consegna delle Medaglie d’Oro, alla quale prenderà anche parte una delegazione del Comitato Regionale Sportivo Libertas della Sicilia, è una manifestazione unica nel suo genere e quindi attesissima da tutti i partecipanti. Una giornata interamente volta alla celebrazione dello sport di base in una prestigiosa location, qual è lo Stadio intitolato alla vera leggenda del calcio mondiale, “el pibe de oro”, Diego Armando Maradona.

Ottime notizie anche da Catania dove, nei giorni scorsi, si è concluso il “Corso Arbitrale di Karate 2024” organizzato dalla Scuola dello Sport Libertas. Al corso, svoltosi al Pala Zurria dal 17 al 29 settembre, hanno preso parte aspiranti arbitri e presidenti di giuria, impegnati in un intenso programma di formazione. Con una durata complessiva di 36 ore, suddivise in 12 ore di teoria e 18 ore di pratica, il corso ha offerto ai partecipanti l’opportunità di approfondire le proprie competenze arbitrali. Le lezioni hanno coperto una vasta gamma di argomenti, preparando i candidati agli esami finali svoltisi sabato scorso. Hanno fatto parte della commissione esaminatrice i Maestri Armando Viola, Biagio Nuzzarello, Antonino Inserra, Salvatore Tirrendi e Agata Castorina in qualità di presidente di giuria.

“L’evento – conclude il presidente del Comitato Regionale Sportivo Libertas Sicilia, Giuseppe Mangano – ha rappresentato un’importante occasione di crescita tecnica per tutti i partecipanti, contribuendo a migliorare la qualità delle competizioni di karate attraverso una formazione rigorosa e dettagliata. Il successo del corso sottolinea, oltretutto, l’impegno della comunità karateistica di Libertas Sicilia nel promuovere l’eccellenza arbitrale nel settore”.





Luogo: Sede Comitato regionale Libertas Sicilia, Via Emanuele Notarbartolo, 1/G, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.