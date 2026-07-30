Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Sal Da Vinci continua a raccogliere il grande abbraccio del pubblico italiano e annuncia una nuova tappa del suo tour estivo: il prossimo 29 agosto 2026 sarà protagonista sul palco dell’Arena dei Due Mari di Portopalo di Capo Passero.

L’appuntamento, promosso da Giuseppe Rapisarda Management in collaborazione con il Comune di Portopalo di Capo Passero, porterà in uno degli scenari più suggestivi della Sicilia uno degli artisti più amati della musica italiana. Il concerto è inserito nel cartellone del Wave Summer Music 2026. I biglietti sono disponibili online su Ticketone e nei punti vendita Sicilia Ticket al prezzo di 15 euro, esclusi i diritti di prevendita.





Partito il 18 luglio dall’Arena della Regina di Cattolica, il tour estivo 2026 sta attraversando l’Italia toccando festival e arene tra le più prestigiose della stagione. Un viaggio musicale che accompagnerà Sal Da Vinci per tutta l’estate e che culminerà con due grandi concerti evento il 25 e 26 settembre all’Arena Flegrea di Napoli, prima dell’avvio del tour nei teatri italiani previsto per l’autunno.



Lo spettacolo è pensato per valorizzare pienamente la dimensione live dell’artista: un racconto musicale che intreccia i brani più amati della sua carriera con le canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico. Uno show coinvolgente e ricco di emozioni, capace di restituire tutta la forza interpretativa che da sempre contraddistingue Sal Da Vinci e il suo rapporto con il pubblico.





La vittoria al Festival di Sanremo ha rappresentato una tappa di grande rilievo nel percorso artistico di Sal Da Vinci, confermando la sua capacità di unire intensità interpretativa, tradizione melodica e una sensibilità musicale contemporanea. Per sempre sì, il brano che ha conquistato pubblico e critica sul palco dell’Ariston, ha portato inoltre l’artista a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna.

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