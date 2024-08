Il Festival Salina International Arts Fest – Incontri 2024 a Palazzo Marchetti continua con le attività culturali mettendo in scena il mondo dell’arte, della musica e della letteratura. Nuovi appuntamenti dopo i successi avuto nella stagione attuale, grazie alla partecipazione di un numeroso pubblico, che abbelliscono di musica la sede ufficiale della rassegna estiva culturale, sabato 10 agosto alle ore 19.00 è previsto il Talk sull’antimeridionalismo con Claudia Fauzia Aka con “La Mala Fimmina: Terrona e Fiera” a seguire alle ore 20.00 il concerto di Samuela Schillirò cantautrice. Il 17 agosto alle ore 19.00 in scena il concerto “Nino Rota, Morricone e Trovajoli – il grande Suono del Cinema Italiano” al pianoforte Paolo Vivaldi.

Da oltre trent’anni Palazzo Marchetti a Malfa, nell’isola di Salina, è la splendida sede degli Incontri culturali promossi dall’Associazione Didime ’90, un intreccio originale e raffinato di varie attività artistiche (musica, danza, teatro, letteratura, mostre, arti visive, workshop) che coinvolgono, mediante residenze artistiche, alcuni protagonisti della scena internazionale, ma che valorizzano e mettono in forte rilievo anche le eccellenze culturali e produttive di Salina e del mondo eoliano. Il Festival, con la direzione artistica di Vincenzo Silvestro, si svolge nell’arco di ben tre mesi (dal 5 luglio al 22 settembre) e comprende anche il Salina Jazz Festival, il cui cartellone porta la firma del direttore artistico, il Maestro Giuseppe Urso. Sull’iniziativa interviene il Direttore Artistico Vincenzo Silvestro: “Stiamo registrando il tutto esaurito ad ogni spettacolo, per noi è motivo di orgoglio che ci spinge a lavorare già da ora alla prossima stagione. Siamo una squadra, che da mesi, lavora quotidianamente alle attività. C’ è chi contatta gli artisti, chi si occupa della gestione della struttura, chi ha i contatti con gli Sponsor. Il risultato eccellente della stagione di quest’ anno è frutto di un sinergico lavoro di squadra. Riguardo la prossima stagione, prevediamo un programma ancora più eterogeneo da offrire al nostro pubblico. Riprogrammeremo gli spazi per gli sponsor, che potranno avere degli spazi espositivi all’ interno degli eventi e momenti dove presentarsi al grande pubblico. Nel frattempo, vi invitiamo a venirci a trovare in uno degli eventi in calendario e, a fare una visita nelle meravigliose stanze del Palazzo, ammirando una delle più belle strutture mai costruite sulle isole eolie, godendo degli spettacoli che offre, della collezione di vinili che conta migliaia di titoli e della sua libreria. Il tutto sorseggiando un calice di vino nei nostri Giardini, mentre assistete ad uno dei nostri indimenticabili eventi”.

Tutti gli appuntamenti inseriti nel programma, se non diversamente indicato, avranno luogo a Palazzo Marchetti.





Luogo: Palazzo Marchetti – Malfa – Salina

