Azione conferma la propria attenzione concreta verso i territori e le periferie, con un focus particolare su San Giovanni Galermo, quartiere della zona nord di Catania che da tempo convive con diffuse criticità infrastrutturali e carenze manutentive.

A farsi portavoce delle istanze dei residenti è Francesco Saitta, coordinatore di Azione per San Giovanni Galermo, che evidenzia una situazione non più rinviabile. Dalle strade dissestate alle profonde buche in via Polveriera – alcune rattoppate in modo approssimativo – che mettono a rischio automobilisti e soprattutto motociclisti, fino al verde pubblico in stato di abbandono.

Le criticità interessano diverse arterie del quartiere: in via Don Giovanni Minzoni e in via Tonino il Bello i rami degli alberi invadono la carreggiata, mentre in via Simone i marciapiedi risultano spesso impraticabili. Condizioni che compromettono la sicurezza, la mobilità pedonale e il decoro urbano.

Particolarmente preoccupante, inoltre, lo stato dell’unico parco giochi di via Don Giovanni Minzoni, dove le strutture appaiono rotte o obsolete e prive di manutenzione, privando bambini e famiglie di uno spazio sicuro di aggregazione.

“Azione – sottolinea Saitta – intende mantenere alta l’attenzione sui quartieri e sulle loro esigenze reali. Le problematiche segnalate meritano risposte concrete e interventi programmati”.

Le situazioni descritte, secondo il coordinamento locale, dovrebbero essere puntualmente documentate anche attraverso materiale fotografico, così da rappresentare in modo oggettivo lo stato dei luoghi e sollecitare un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione.

