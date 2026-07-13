Il borgo benedettino di San Martino delle Scale si appresta a vivere uno dei momenti più significativi della propria identità collettiva con la 134ª Festa di San Benedetto Patrono d’Europa.

Dal 17 al 19 luglio 2026, il borgo montano palermitano si trasformerà nel cuore pulsante della spiritualità e del folklore locale, richiamando come ogni anno migliaia di fedeli, visitatori e turisti.

La manifestazione – realizzata con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo e del Comune di Monreale – è organizzata in sinergia dal Comitato Figli di San Benedetto, dalla Pro Loco e dall’Associazione DUSMET, insieme all’Abbazia Benedettina e alla Parrocchia San Martino Vescovo. Un cartellone ricco che unisce spiritualità, valorizzazione del territorio e intrattenimento.





«La centotrentaquattresima edizione non è solo un traguardo numerico, ma la testimonianza vivente di un legame che supera i secoli» spiega Gianpiero Lo Cicero, portavoce del Comitato, durante gli ultimi preparativi all’interno del monastero. «Quest’anno abbiamo voluto unire la solennità di sempre a linguaggi nuovi, capaci di parlare anche ai più giovani».



La vera scommessa dell’edizione 2026 è l’inedito connubio tra il patrimonio storico e le nuove tecnologie. Accanto alle tradizionali visite guidate, quest’anno i visitatori potranno sperimentare “Abbazia Live Experience”, un percorso immersivo e accessibile ideato dai Figli di San Benedetto e programmato da Carlo e Rosa.

Grazie alla realtà virtuale, gli ambienti del monastero prenderanno vita in un’avventura interattiva fatta di indizi, sfide e curiosità, per condurre grandi e piccoli alla scoperta della figura di San Benedetto e della storia millenaria del sito

Il cammino spirituale della comunità è in realtà già iniziato il 5 luglio con la tradizionale intronizzazione del simulacro.

La manifestazione entrerà nel vivo venerdì 17 luglio sul sagrato abbaziale con l’apertura ufficiale de “L’Estate Benedettina”. Il borgo si popolerà di stand gastronomici, fiere di hobbistica, un luna park e le attività per bambini curate da “Il Genio della Lampada”. Dopo la Messa delle 18.30, spazio alla musica: il concerto live di Dario Venturella sul sagrato e, in Piazza Padre Semeria, lo show della Max Tribù Academy – Modern Folk Dance, presentato da JanpyHero.





La giornata di sabato sarà dedicata alle eccellenze e alle tradizioni locali. L’Associazione Hora Benedicta terrà una dimostrazione pubblica sulla nascita della “Birra della Festa”, mostrando in diretta le fasi della cotta artigianale realizzata con mosto.

Mentre la Street Band “Guglielmo III di Monreale” animerà le vie del borgo, alle 21.00 si taglierà il nastro del 39° Festival dell’Artigianato Siciliano.





L’appuntamento più atteso della serata è però fissato per le 22 in Piazza Padre Semeria, dove salirà sul palco il noto cabarettista siciliano Antonio Pandolfo per un grande spettacolo di comicità. La domenica sarà interamente dedicata al Santo Patrono. La mattina sarà caratterizzata dalla benedizione del pane e dell’olio, mentre nel pomeriggio l’atmosfera si farà solenne con l’ingresso della Banda Musicale “Guglielmo II Monreale” e dei Tamburi di Aspra guidati dal Maestro Gaetano La Licata.

Alle 18.00 verrà celebrato il Solenne Pontificale presieduto da S.E. Monsignore Vincenzo Manzella, Vescovo emerito di Cefalù. A seguire, la tradizionale Processione del Simulacro di San Benedetto si snoderà per le vie del borgo, arricchita dalle suggestive luminarie. Dopo la benedizione con la reliquia, la 134ª edizione si chiuderà nella notte con il grande spettacolo pirotecnico.





Luogo: San Martino delle Scale , MONREALE, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.