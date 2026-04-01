Il conto alla rovescia è quasi terminato. Sabato 4 aprile, a partire dalle ore 9:30, le pietre secolari di San Mauro Castelverde torneranno a vibrare per la X edizione de “A Visària”, la sacra rappresentazione della Passione e Morte di Cristo che rappresenta uno dei momenti più intensi e attesi della Settimana Santa siciliana.

Un viaggio nel tempo e nella fede

Non è solo teatro, ma un’esperienza immersiva che vede l’intera comunità mobilitata. Oltre 100 figuranti, in gran parte giovani del luogo, daranno corpo e voce ai protagonisti del Vangelo. Il centro storico diventerà un palcoscenico itinerante dove il pubblico non sarà semplice spettatore, ma parte integrante di un cammino spirituale e storico.





Il percorso toccherà i punti più suggestivi del borgo, trasformandoli nelle stazioni della Via Crucis:

Piano Teatro: L’emozione dell’Ultima Cena.

Via Garibaldi: Il silenzio e l’angoscia dell’Orto del Getsemani.

Piazza Municipio: Il processo dinanzi al Sinedrio e al Pretorio romano, con la condanna a morte.

Area Ruderi del Castello: La salita al Golgota e la drammatica scena conclusiva della Crocifissione, ambientata in una cornice naturale di rara bellezza.





L’evento

L’edizione di quest’anno segna un traguardo importante (il decennale). L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale e Musicale “L’Eremo” in sinergia con il Comune e la Parrocchia, vanta il patrocinio del Ministero della Cultura ed è finanziato dall’Unione Europea (NextGenerationEU), a testimonianza del valore culturale e turistico della manifestazione.

“A Visària è l’anima di San Mauro che si svela – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla. È un momento di condivisione che unisce fede, tradizione e orgoglio identitario, pronto ad accogliere visitatori e fedeli in un abbraccio collettivo di riflessione e speranza.

Ingresso: Libero

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