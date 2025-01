Candle Castle al Castello di Carini

Un San Valentino indimenticabile: la magia della musica e la luce delle candele!

Quando: 14 Febbraio 2025, ore 21:30

Dove: Castello di Carini

Lasciati trasportare in un’atmosfera unica e suggestiva con i tributi alle leggende della musica: Coldplay, ABBA e Queen.

Circondati da centinaia di candele, vivrai un’esperienza romantica e coinvolgente, perfetta per celebrare l’amore e l’arte.

I posti sono limitati! Non perdere questa occasione unica di vivere una serata speciale in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia.

Prenota ora i tuoi biglietti e sorprendi chi ami con un San Valentino fuori dal comune!

Acquista i ticket su Carini Città Parlante

Per maggiori informazioni: 351 889 7383

L’amore merita di essere celebrato con stile. Ti aspettiamo!

