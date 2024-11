“La carenza di medici di medicina generale e pediatri è diventata un’emergenza costante su tutto il territorio della nostra regione, e soprattutto nelle sue aree più interne. Diverse comunità oggi infatti non possono contare su di un’assistenza sanitaria che tuteli il loro diritto alla salute. Su questa tematica il Pd ha proposto un emendamento in commissione sanità e in commissione bilancio con cui si chiedono dei rimborsi sulle nuove assegnazioni dei medici di medicina generale, e dei pediatri, che accetteranno l’incarico nelle aree svantaggiate. L’auspicio è che il governo regionale dia ascolto alle proposte del partito democratico non badando alle appartenenze politiche”. Lo ha detto questa mattina il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, commentando la carenza cronicizzata di medici di medicina generale e pediatri sul territorio regionale, e in particolar modo nelle aree più interne della Sicilia.

“È sempre più ricorrente che i medici non accettino gli incarichi nelle aree più svantaggiate, e per questo ci ritroviamo con intere comunità che accusano evidenti disservizi e frustrazione che sono causa di un ulteriore spopolamento. – conclude il deputato del Pd -. Al pari delle azioni portate avanti per garantire maggiori risorse ai medici ospedalieri, il Pd continua con la sua azione votata alla lotta delle criticità del servizio sanitario regionale. La medicina territoriale deve essere garantita a tutti i siciliani e faremo di tutto affinché questo avvenga.

