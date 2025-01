“All’ospedale “dei Bianchi” in alcuni reparti è consentito ricevere assistenza solo in determinate fasce orarie, altrimenti è meglio andare altrove. Una situazione tragicomica che mortifica il diritto alla salute dei siciliani. Ne è un esempio la possibilità di essere ricevuti in cardiologia solo nella fascia antimeridiana. Dunque, se hai un infarto devi essere fortunato a trovare il medico”. Questo il commento rilasciato dal vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, dopo la visita effettuata al presidio ospedaliero “dei Bianchi” di Corleone, in seno all’iniziativa Dem “Viaggio nella sanità siciliana”. “Le carenze in termini di personale che gravano sulla struttura sono un’emergenza che non garantiscono lo svolgersi delle attività ordinarie – continua -. Nell’area di emergenza-urgenza manca circa l’80% del personale con una ricaduta negativa anche sulle attività di pronto soccorso”.





L’analisi del deputato Dem poi si rivolge al reparto di pediatria. “Questo reparto conta sul lavoro di un solo medico. Una questione che colpisce indirettamente anche ginecologia, che senza l’apporto di uno specialista in pediatria dimezza le sue attività, tra cui la gestione dei parti. Una condizione che determina l’inoperatività del punto nascita, che nonostante tutto fornisce consulenza a più di 200 mamme ogni anno”.





Infine, Giambona reclama “un cambio di rotta politico che risponda alle esigenze del territorio. Bisogna rinforzare il servizio sanitario regionale ed invertire la tendenza negativa che il governo Schifani riserva alla sanità. Mi attiverò per trovare una soluzione a queste problematiche e migliorare l’operatività ospedale, anche attraverso l’incremento del numero dei medici. Il Pd non fermerà la sua azione di denuncia. Continueremo a contrastare i casi di malasanità con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione”.

