E’ stato firmato oggi l’accordo tra la Regione Sicilia e le strutture di Diritto Privato ( Cliniche ) accreditate con il Sistema Sanitario Regionale della Sicilia per l’aggregato per l’anno 2024 che sale ad un totale di 515.822.242,00.



Tra le altre disposizioni contenute nell’Aggregato fondamentale è lo stanziamento di risorse per l’abbattimento delle liste di attesa. Di particolare importanza il provvedimento con il quale si stabiliscono risorse aggiuntive per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta complessità per contrastare il fenomeno della mobilità passiva, fermo restando il raggiungimento dell’equilibrio economico del Sistema sanitario regionale nell’anno di riferimento. Si tratta insomma di garantire ai siciliani la possibilità di essere curati nel loro territorio.



Si prevede infine anche che le Aziende Sanitarie, valutate le aree di obiettiva carenza nella soluzione di casi da Pronto Soccorso, possono cogliere la disponibilità dei privati convenzionati ad accogliere pazienti inviati dai Pronto Soccorso.



Per l’ARIS – associazione religiosa istituti socio-sanitari – Sicilia l’aggregato è stato firmato dal Presidente Regionale Domenico Arena il quale ha espresso, oltre alla sua personale, la soddisfazione della Presidenza Nazionale. Per AIOP e ACOP hanno siglato i rispettivi Presidenti Regionali . Da parte della Regione Sicilia hanno sottoscritto l’aggregato il Presidente Renato Schifani, l’assessore alla salute Giovanna Volo e il direttore generale Salvatore Iacolino.



Luogo: palermo, palazzo d’orleans, PALERMO, PALERMO, SICILIA

