Confintesa Sanità ha inviato questa mattina una lettera formale indirizzata al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, al Capo di Gabinetto, Marco Mattei, e ai vertici di ARIS e AIOP. La missiva, sottoscritta congiuntamente dal Segretario Nazionale Domenico Amato e dal Vicesegretario Nazionale Alessio Minadeo, punta a sollecitare un esito positivo per l’incontro tecnico previsto per mercoledì 18 marzo, affinché diventi il passaggio decisivo per l’apertura ufficiale delle trattative per il rinnovo del CCNL Aris AIOP.



Confintesa intende consolidare il percorso avviato durante l’ultimo tavolo ministeriale, in cui Governo e Regioni hanno confermato l’impegno economico attraverso l’incremento delle tariffe DRG.

Il Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato, firmatario della lettera, ha dichiarato:

“Con questo atto formale vogliamo ribadire che il rinnovo contrattuale non è solo una questione salariale, ma un atto di giustizia sociale. Auspichiamo che l’incontro del 18 marzo sciolga le ultime riserve datoriali: restituire dignità economica a migliaia di professionisti è il primo passo per dare stabilità a tutto il comparto sanitario e garantire benefici immediati ai lavoratori in termini di tutele e potere d’acquisto.”



Il Vicesegretario Nazionale, Alessio Minadeo, co-firmatario del documento e presente alle recenti trattative presso il Ministero, ha aggiunto:

“Il tempo delle attese è finito. Nella lettera abbiamo ricordato a Istituzioni e controparti che il ‘rischio zero’ in sanità non esiste e non può essere un pretesto per dilatare ulteriormente i tempi. Il persistente delta retributivo tra sanità pubblica e privata rischia di svuotare le strutture convenzionate, privandole delle migliori professionalità e danneggiando i cittadini che vedrebbero compromessa l’efficienza delle cure.

Servono fatti, non alibi.”

Confintesa Sanità monitorerà con estrema attenzione l’esito del confronto della prossima settimana, auspicando che si proceda speditamente verso la firma di un accordo proficuo che valorizzi finalmente il capitale umano della sanità privata.

