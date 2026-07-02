CIMEST e CONF SALUTE SICILIA salutano con favore la nomina della Dott.ssa Tatiana Angelao e ringraziano l’Assessore Caruso e la Commissione Sanità per il confronto avviato sulle criticità del decreto budget.

Il Coordinamento Intersindacale della Medicina Specialistica Territoriale (CIMEST) e CONF SALUTE SICILIA, unitamente alle strutture sanitarie private accreditate che rappresentano, esprimono le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro alla Dott.ssa Tatiana Angelao per la prestigiosa nomina a Direttore Generale dell’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana.

La nomina della Dott.ssa Angelao giunge in una fase particolarmente delicata per il sistema sanitario regionale, chiamato ad affrontare importanti sfide organizzative, economiche e assistenziali. Siamo certi che la nuova Direzione Generale saprà mettere a disposizione della collettività competenza, equilibrio istituzionale e capacità amministrativa, contribuendo al rafforzamento dell’efficienza e della qualità dei servizi sanitari erogati ai cittadini siciliani.





CIMEST e CONF SALUTE SICILIA auspicano l’avvio di una nuova stagione di dialogo, collaborazione e confronto costruttivo tra l’Amministrazione regionale, le strutture sanitarie accreditate e le organizzazioni rappresentative del settore, nella convinzione che soltanto attraverso una reale concertazione sia possibile garantire il diritto alla salute dei cittadini e la sostenibilità dell’intero sistema sanitario regionale.

Nel contempo, le due organizzazioni desiderano esprimere un sincero ringraziamento all’Assessore Regionale della Salute Marcello Caruso e ai componenti della Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana per l’impegno, la disponibilità e l’attenzione dimostrati nel confronto con le rappresentanze delle strutture accreditate in merito alle criticità emerse a seguito dell’adozione del decreto di assegnazione dei budget per l’anno 2026.

Particolare apprezzamento viene espresso per il percorso di ascolto e approfondimento avviato nelle ultime settimane, finalizzato all’individuazione di correttivi e soluzioni alternative capaci di garantire l’equilibrio del sistema assistenziale, la continuità nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, la sostenibilità delle strutture accreditate e il mantenimento di adeguati standard qualitativi delle prestazioni offerte ai cittadini.

CIMEST e CONF SALUTE SICILIA ribadiscono la propria piena disponibilità a fornire ogni utile contributo tecnico, professionale e propositivo affinché possano essere adottate misure equilibrate, condivise e coerenti con i reali bisogni assistenziali del territorio, valorizzando il ruolo delle strutture sanitarie accreditate che quotidianamente concorrono in maniera determinante all’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e alla tutela della salute dei cittadini siciliani.





A tal proposito, il Presidente del CIMEST, Dott. Salvatore Calvaruso, dichiara:

“Accogliamo con favore la nomina della Dott.ssa Tatiana Angelao e confidiamo che possa aprirsi una nuova fase di collaborazione istituzionale fondata sul dialogo, sull’ascolto e sulla ricerca di soluzioni condivise. La tutela della salute dei cittadini siciliani deve rappresentare il punto di incontro tra tutte le componenti del sistema sanitario regionale. Siamo pronti a collaborare con il nuovo Direttore Generale, con l’Assessorato e con la Commissione Sanità affinché vengano superate le criticità ancora esistenti e si costruisca un sistema sempre più efficiente, equo e vicino ai bisogni della popolazione.”

CIMEST e CONF SALUTE SICILIA rinnovano pertanto i migliori auguri di buon lavoro alla Dott.ssa Tatiana Angelao, confermando il proprio impegno a collaborare con le istituzioni regionali nell’interesse esclusivo della sanità siciliana e dei cittadini.

Il Presidente CIMEST

Dott. Salvatore Calvaruso





Il Segretario Regionale CONF SALUTE SICILIA

Dott. Luigi Marano

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.