Come già annunciato in occasione del Dies Academicus e della Prolusione del nuovo Anno Accademico tenuta da remoto dal Santo Padre Francesco, mercoledì 20 novembre la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia celebrerà la Santa Messa in suffragio dei Presidi e dei professori defunti, con profondo senso di gratitudine e nella certezza della comunione dei Santi, nella Cappella del Seminario di Palermo di via Incoronazione n. 7, alle ore 18.00.

Si tratta di pregare insieme e di chiedere l’intercessione della comunione dei santi ai carissimi: Card. Salvatore Pappalardo, nostro primo Gran Cancelliere; il vescovo Mons. Cataldo Naro, e padre Basilio Randazzo con padre Benedetto Rocco nostri Presidi; i professori Salvatore Privitera, Silvana Manfredi, Suor Matria Teresa Falzone, Giuseppe Bellia, Vincenzo Sorce, Antonio Giliberto e Giovanni Speciale recentemente il gesuita padre Cultrera; e ricorderemo anche l’ingegnere Stefano Diprima.

Celebreremo per la prima volta insieme con il formulario proprio della Messa di San Giovanni Evangelista, a cui è dedicata la nostra Facoltà.

Vi aspetto tutti! Si tratta di camminare con passo giovane e con gratitudine, confidando nella intercessione e nella comunione dei santi.

Don Vito Impellizzeri





Luogo: Cappella del Seminario di Palermo , via Incoronazione n. 7, PALERMO, PALERMO, SICILIA

