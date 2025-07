Ebbene tutta la comunità Palermitana si prepara al 400+1 Festino della Patrona di Palermo Santa Rosalia.

La data del 6 luglio 2025 è stata caratterizzata da alcuni eventi importanti che hanno dato inizio al cammino verso il Festino del 2025.

Il Festino non è solo preghiera, devozione e rievocazione storica degli avvenimenti ma è anche un cammino di fede da parte di tutti, cammino non solo spirituale, ma anche cammino culturale e alimentare con tante prelibatezze culinarie.





In tale occasione la giornata del 6 luglio è iniziata con il 1° Anniversario del Gruppo Passione… auto e modo d’epoca Palermo che con i loro mezzi d’epoca hanno percorso i tornanti ricchi di storia non solo come percorso motoristico di sfilate e cronoscalate ma anche un percorso di devozione e spiritualità verso una Santa a cui i Palermitani si rivolgono puntualmente.

I mezzi giunti da tutta la provincia palermitana sono partiti dal piazzale antistante lo stadio delle palme dopo le operazioni di iscrizione passando dapprima all’interno del Parco della Favorita e proseguendo verso la Fiera in direzione Monte Pellegrino e Santuario di Santa Rosalia.

Ad attendere i mezzi c’era il Reggente del Santuario Don Natale Fiorentino, dove per le ore 10.30 ha presieduto una celebrazione simbolica degli scavi alla tomba di Santa Rosalia omaggiata da Girolama La Gattuta di Ciminna, alle ore 11 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.





Successivamente i mezzi d’epoca si sono spostati al belvedere per festeggiare il loro primo anno di attività iniziando con la benedizione dei mezzi da parte di don Natale Fiorentino e proseguendo i festeggiamenti con un rinfresco di musica, aperitivo e torta.

Gli organizzatori Filizzolo G Amatuzzo V. Di Carlo G e Padalino V. ringraziano tutti i partecipanti all’evento con un ringraziamento particolare al gruppo dei Good Bikers Palermo e il loro presidente Leonardo Salerno per il supporto tecnico lungo il percorso.

Luogo: Santuario Santa Rosalia (Monte Pellegrino), Via Pietro Bonanno , PALERMO, PALERMO, SICILIA

