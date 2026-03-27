Alcuni cittadini del comune tirrenico hanno contattato il Movimento del Popolo Siciliano, guidato da Tony Guarino, per denunciare una situazione che definiscono “grave e inaccettabile”: diverse bare sarebbero in deposito da mesi all’interno del cimitero comunale, in attesa di una sistemazione definitiva.

Secondo quanto riferito dai cittadini, le salme giacerebbero da tempo in un’area di deposito, senza che sia stata ancora trovata una collocazione idonea. Una condizione che, oltre a rappresentare un evidente disagio per i familiari dei defunti, solleverebbe anche potenziali criticità di carattere igienico-sanitario.





Il Movimento del Popolo Siciliano ha immediatamente avviato verifiche per comprendere la reale portata del problema.

Tony Guarino, presidente del Movimento e dell’associazione La Sicilia per i Siciliani APS, ha dichiarato: “Ci metteremo in contatto con il Comune di Sant’Agata di Militello per ottenere chiarezza sulla presenza di salme in deposito da diversi mesi. Una situazione del genere potrebbe comportare anche un serio rischio sanitario, mettendo in pericolo i cittadini e gli stessi familiari dei defunti”.

Guarino ha inoltre sottolineato che il Movimento intende fare piena luce sulla vicenda: “Vogliamo dare risposte concrete ai cittadini che ci hanno segnalato questo problema. È doveroso comprendere cosa stia accadendo e perché queste bare non abbiano ancora trovato una sistemazione adeguata”.

Il Movimento del Popolo Siciliano annuncia che seguirà da vicino l’evoluzione del caso, chiedendo trasparenza e interventi tempestivi da parte dell’amministrazione comunale.

Luogo: Regione siciliana , Piazza indipendenza , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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