Sabato 16 marzo presso il Polo Culturale “Giovanni Verga” a Sant’Agata Li Battiati (Ct), si è tenuto l’evento “Donne in divisa”, dedicato a celebrare il coraggio, la dedizione e il sacrificio delle donne che servono nelle varie forze armate e nell’ordine pubblico. È stato un momento importante per riconoscere il ruolo fondamentale che le donne giocano nel mantenere la sicurezza e la pace nella nostra società. Il Sindaco Rubino, che ha fatto gli onori di casa, ha dichiarato che “Le donne in divisa dimostrano giorno dopo giorno una straordinaria determinazione e professionalità nel loro servizio alla nazione. Affrontano sfide e situazioni difficili con fermezza e grazia, dimostrando una capacità unica di adattamento e resilienza.Fondamentale il contributo delle donne nel garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Dobbiamo riconoscere il valore intrinseco del loro lavoro e l’importanza di creare un ambiente inclusivo e rispettoso, dove ogni individuo abbia l’opportunità di realizzare il proprio potenziale, indipendentemente dal genere. Abbiamo celebriato le donne coraggiose che hanno scelto di indossare l’uniforme, quelle che proteggono le nostre strade, che difendono i nostri confini e che sacrificano tanto per il bene comune. Il loro impegno e la loro dedizione sono un esempio per tutti noi. Voglio ringraziare a nome della comunità che orgogliosamente rappresento tutte le donne in divisa per il loro servizio straordinario e per l’ispirazione che rappresentano per le generazioni presenti e future. Mwraviflioso convegno di celebrazione e di gratitudine nei loro confronti.”





L’evento si è aperto con una intro di una studentessa della locale scuola media Mario Pluchinotta, rappresentata da alcune docenti e dalla Preside Piccione e con una breve piece di pattinaggio artistico tutto al femminile, questi due momenti hanno introdotto il focus dell’incontro magistralmente diretto dal funzionario della Marina americana civile italiano nonché Responsabile dei rapporti con la stampa e le con le comunità siciliane della NAS Sigonella, dott. Alberto Lunetta. Due delegazioni di “divise”, una italiana con il capitano dei Carabinieri Fontanarossa, due ispettrici di polizia, una pilota dell’Aviazione Nazionale, una rappresentate della Marina, e una della GDF; l’atra americana con sottufficiali e ufficiali donna appartenenti a reparti di logistica (NAVSUP) manutenzione aerei (AIMD) ufficio legale (JAG) e Ospedale navale della NAS Sigonella , accompagnate da me (Alberto Lunetta, Responsabile Relazioni Esterne della NAS Sigonella), dopo un breve excursus storico sulla presenza femminile delle donne nelle forze armate USA, hanno discusso delle motivazioni legate all’arruolamento (disciplina morale imperniata sui valori etici della lealtà, del coraggio, del rigore morale, e del senso del dovere, ‘università, patriottismo, viaggiare, conoscere nuove culture) , addestramento, gestione famiglia e lavoro soprattutto quando si và in missione per lunghi periodi.

Polo Culturale Giovanni Verga, Via Dello Stadio, 19, SANT'AGATA LI BATTIATI, CATANIA, SICILIA

