“Sant’Agata, Santa Lucia e le Sante: La Luce e la Forza dell’Eterno Femminile”

Mostra personale di Carmelo Fabio D’Antoni



Dal 1° al 10 febbraio 2025, in occasione delle celebrazioni per la festa di Sant’Agata, la santa patrona di Catania, si terrà presso la magnifica Villa delle Arti Contea del Caravaggio, a San Giovanni La Punta (CT), una straordinaria mostra d’arte che unisce tradizione e contemporaneità.



Questa esposizione personale, curata dall’artista siciliano Carmelo Fabio D’Antoni, rappresenta un omaggio all’eterno femminile, incarnato dalla figura di Sant’Agata, Santa Lucia e da altre grandi sante che, con la loro fede e forza interiore, hanno lasciato un segno indelebile nella storia e nell’immaginario collettivo.







La mostra propone una narrazione artistica di rara profondità, in cui la figura di Sant’Agata non è solo celebrata come martire e protettrice, ma diventa il simbolo di una bellezza ultraterrena e di un amore divino che trascendono il tempo e lo spazio.

Le opere di Carmelo Fabio D’Antoni sono caratterizzate da un linguaggio visivo che mescola armoniosamente il classico e il moderno, con riferimenti simbolici e spirituali che conducono lo spettatore in una dimensione celestiale. Le raffigurazioni di Sant’Agata, luminose e astrali, sono un invito a contemplare l’invisibile, a entrare in un mondo dove regnano la luce e l’amore assoluti.







Accanto a queste opere, saranno esposte anche rappresentazioni di altre sante, tra cui Santa Lucia, che condividono con Sant’Agata la stessa forza spirituale e la stessa incrollabile volontà nella fede in Cristo. Questa fusione di figure femminili vuole esaltare non solo la dimensione religiosa, ma anche l’energia universale che le donne sono capaci di sprigionare, trasformando il dolore in amore e il sacrificio in forza eterna.

Uno degli elementi distintivi della mostra è il richiamo alla filosofia della “Donna Angelo” del Dolce Stil Novo, corrente poetica che celebrava la figura femminile come ponte tra la terra e il divino. La donna, nel Dolce Stil Novo, è vista come un ideale di purezza, grazia e amore, capace di elevare l’anima verso il cielo.







Carmelo Fabio D’Antoni riprende questa visione, rinnovandola in chiave contemporanea. Le sue opere dialogano con la tradizione, ma si spingono oltre, creando un ponte tra passato e presente, tra umano e divino, tra materia e spirito.

La scelta di celebrare non solo Sant’Agata, ma anche altre grandi sante come Santa Lucia, è un modo per mettere in luce la straordinaria resilienza e forza interiore delle donne di ogni epoca. Queste figure spirituali non rappresentano solo esempi di fede, ma anche di coraggio e determinazione, qualità che risuonano ancora oggi in un mondo che ha sempre più bisogno di esempi di luce e speranza. Carmelo Fabio D’Antoni, fondatore del Movimento Artistico Stilnovista (M.A.S.), è conosciuto come l’artista delle donne e del Dolce Stil Novo. Le sue opere esplorano l’essenza della femminilità, celebrandola non solo come bellezza estetica, ma come forza spirituale e simbolo di un amore eterno e trascendente.







D’Antoni è maestro nell’utilizzare il colore, la luce e le ombre, per creare rappresentazioni che sembrano vive, vibranti, capaci di comunicare emozioni profonde e di trasportare chi le osserva in una dimensione spirituale unica. Ogni sua pennellata racconta una storia, ogni luce nelle sue opere illumina percorsi di fede e amore che si intrecciano in un dialogo tra cielo e terra.

La sua devozione personale per Sant’Agata si riflette anche in un’opera speciale, intitolata “La Trasfigurazione di Sant’Agata”, creata con un’attenzione e un’intensità tali da rappresentare un tributo eterno alla Santa Patrona di Catania. Quest’opera, che si distingue per la sua capacità di evocare il divino e la purezza del sacrificio, è stata donata con profonda gratitudine alla città di Catania. Ogni anno, in occasione delle festività agatine, l’opera viene esposta presso la Storica Biblioteca A. Ursino Recupero, un luogo simbolo di cultura e tradizione, permettendo così a tutti i devoti e agli amanti dell’arte di ammirarla e di lasciarsi ispirare dalla sua potenza espressiva. Questo gesto non è solo un atto di fede, ma anche un contributo artistico che lega indissolubilmente l’autore alla città e alla sua Santa protettrice.





La mostra si svolgerà nella prestigiosa Villa delle Arti Contea del Caravaggio, situata in Via Rimini 1, a San Giovanni La Punta (CT). Questo luogo, già di per sé ricco di fascino e storia, rappresenta la cornice perfetta per un evento che celebra l’arte, la spiritualità e la cultura siciliana.





Informazioni pratiche

• Inaugurazione: 1° febbraio 2025 ore 20.00 p.m.

• Durata: Dal 1° al 10 febbraio 2025.

• Orari di apertura: 17:00 – 21:00.

• Ingresso: Gratuito ( visite solo su prenotazione )

• Indirizzo: Via Rimini 1, San Giovanni La Punta (CT), Sicilia.

• Contatti prenotazione

• LINK: https://www.museolaconteadelcaravaggio.com/prenota-la-tua-visita/

Ars Magistris Group M.A.S. Club – Contea del Caravaggio www.museolaconteadelcaravaggio.com www.arsmagistris.com

Luogo: Contea del Caravaggio – Villa delle Arti , Rimini, 1, SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA

