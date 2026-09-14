Grande partecipazione a Prizzi per l’iniziativa “Hippana e i sapori sicani tra sacro e profano”, andata in scena nell’ambito del tour “Le vie del cibo della lunga vita”.

In via Libertà la degustazione dei prodotti sicani. È stata preparata anche la ricotta sul posto. Spazio anche alla musica con la serata affidata al gruppo Sikania Folk. L’appuntamento è stato promosso con il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e realtà del territorio, per valorizzare le tradizioni, i sapori e l’identità della cultura sicana.

Il progetto “Le vie del cibo della lunga vita: valorizzazione, promozione internazionale e sviluppo economico del patrimonio agroalimentare sicano”, promosso da SMAP e finanziato dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura.





“Un grazie – ha detto il sindaco di Prizzi, Luigi Lucio Maria Vallone – va alla SMAP che ha voluto fortemente questa manifestazione, hanno partecipato migliaia di persone: questo ci permette di far conoscere quelle che sono le peculiarità del territorio dei Monti Sicani. Stiamo promuovendo la nostra tradizione del Ballo dei Diavoli, così come stiamo ricordando Lorenzo Reina con il premio Controvento e l mostra fotografica itinerante”.





“Nei paesi dell’entroterra la produzione agricola e alimentare è al centro dell’identità. Celebriamo i prodotti non solo del territorio prizzese, ma di tutti i Monti Sicani, legandoli alle nostre tradizioni e al simbolo di Prizzi, il ballo dei diavoli. Da qui il nome dell’evento, “Hippana e i sapori di Sicilia”: un legame tra il nostro monte e i sapori di tutta la Sicilia”, ha dichiarato il presidente della Pro Loco, Giuseppe Girgenti.

Luogo: PRIZZI, PALERMO, SICILIA

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