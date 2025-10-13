“È un riconoscimento importante un progetto che ha già quattro anni di vita. Come persona di origine africana non mi ero mai sentita rappresentata”.

È Sarah Kamsu, giornalista e imprenditrice culturale 28enne di origine camerunense ma nata e cresciuta a Milano, la vincitrice della seconda edizione del Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano”, dedicato all’imprenditoria femminile giovane e innovativa. Fondatrice di We Africans United (WAU), Kamsu ha saputo trasformare un progetto digitale in un ecosistema culturale capace di valorizzare le identità afro e afrodiscendenti in Italia, promuovendo inclusione, rappresentazione e nuove opportunità per la comunità.



Nata come semplice pagina Instagram, WAU è oggi una realtà strutturata: produce contenuti digitali, organizza eventi, ha creato la prima mappa della diaspora afroitaliana e, dal 2025, gestisce a Milano lo Spazio WAU, centro culturale indipendente dedicato all’identità afro, all’arte e alla crescita collettiva.







La cerimonia conclusiva, ospitata al Palazzo della Cultura di Catania, si è aperta con i saluti di Giuseppe Mario Patti, presidente dell’Associazione Raffaella Mandarano, seguiti dagli interventi del professor Rosario Faraci dell’Università di Catania e della dottoressa Sabrina Ravalli, che ha trattato il tema dell’educazione sentimentale nelle scuole. Successivamente hanno preso la parola gli imprenditori Fabio Scaccia (Farmitalia), Grazia Rendo (World Education Program), Valentina Mancuso (Metis, vincitrice della passata edizione del premio), Maria Laura Ontario, presidente del CIF ed Enzo Bianco, già sindaco di Catania e amico personale di Raffaella Mandarano, Puccio La Rosa già presidente AMT, e lo stesso Giuseppe Mario Patti per Proteo Technologies, che hanno condiviso le proprie esperienze di impresa sul territorio.



La fase finale ha visto la presentazione del pitch della vincitrice e la consegna ufficiale del premio.







“Il progetto era nato come pagina Instagram e si è evoluto nel tempo. Quando ho letto il bando del Premio Mandarano ho capito che puntava all’impatto sociale sulle persone. – ha aggiunto Kamsu- È una cosa alla quale credo profondamente. Sono felice per questa conferma”.



A nome della giuria, Giuseppe Mario Patti ha dichiarato che “Sarah Kamsu incarna perfettamente lo spirito del Premio Lympha – Raffaella Mandarano: trasformare visione e coraggio in progetti concreti che generano cambiamento».



Promosso dall’Associazione Raffaella Mandarano e sostenuto da partner come Proteo Technologies, Etna Hitech – oggi parte di Harmonic Innovation Group –, Farmitalia, Originy e altri, il Premio mantiene viva l’eredità di Raffaella Mandarano, manager illuminata e instancabile promotrice di innovazione, sostenibilità e progresso.

