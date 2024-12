Nelle ultime ore, i continui sbarchi sulle coste della Sicilia e di altre regioni del Sud Italia richiamano l’attenzione su una realtà drammatica che non conosce tregua. Tra le persone in arrivo, numerosi sono i minori non accompagnati, stremati e infreddoliti, in fuga da fame, guerre e persecuzioni, alla disperata ricerca di un futuro migliore.

“Questi eventi – spiega Agostino Sella, presidente dell’Associazione Don Bosco 2000 – ci spingono a ripensare ancora una volta le nostre strategie. Non è una frase di circostanza: la Politica deve immaginare e attuare nuovi strumenti per affrontare l’emergenza migranti. Queste persone hanno bisogno del nostro supporto, e noi siamo chiamati a fare la nostra parte”.

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, i migranti provengono principalmente da Paesi come Bangladesh, Siria, Tunisia, Egitto, Guinea, Pakistan, Sudan, Eritrea, Mali e Gambia. Numeri e volti che raccontano storie di sofferenza, ma anche di speranza in una vita dignitosa.

L’Associazione Don Bosco 2000 ribadisce che non è creando centri di smistamento che si risolverà l’emergenza, ma attraverso una politica seria, lungimirante e convincente, che sappia affrontare il fenomeno migratorio non solo come una questione emergenziale, ma come un’opportunità per ripensare le relazioni umane e la solidarietà internazionale.

“Non importa se gli sbarchi sono numericamente inferiori rispetto al 2023 – continua Sella – ciò che conta è dare una risposta concreta e umana. Oggi, migliaia di uomini, donne e bambini continuano a rischiare la vita in mare per inseguire il sogno di un futuro migliore. Questo non è ammissibile in una società che si definisce civile”.

L’Associazione rinnova l’appello a istituzioni, enti del terzo settore e cittadini affinché si attivino per offrire un sostegno reale e duraturo a queste persone, garantendo loro non solo un’accoglienza dignitosa, ma anche opportunità concrete di integrazione e crescita.

Don Bosco 2000 ribadisce il proprio impegno quotidiano a favore dei migranti, con particolare attenzione ai minori non accompagnati, lavorando per costruire percorsi di accoglienza, formazione e inserimento sociale. È il momento di una presa di coscienza collettiva: di fronte alla tragedia e alla speranza di queste vite in viaggio, siamo tutti chiamati a rispondere.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.