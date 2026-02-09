Termini Imerese si riappropria della sua storica tradizione scacchistica con l’apertura di una sede stabile presso la prestigiosa Società Operaia di Mutuo Soccorso “Paolo Balsamo” di Termini Imerese. Grazie alla collaborazione tra l’associazione Matti per gli scacchi e la storica Società operaia, la città si prepara a vivere una nuova avventura sportiva e culturale che punta a coinvolgere cittadini di tutte le età, offrendo un luogo fisico dove la passione per le 64 case può finalmente tornare a fiorire.





La sfida educativa contro la passività digitale

Antonio Manganiello, presidente di “Matti per gli scacchi”, descrive questo approdo come una grande scommessa vinta. Per lui, l’obiettivo è chiaro: riproporre l’attività scacchistica in una città che vanta radici profonde in questa disciplina, dando ai termitani la possibilità di avere un punto di riferimento non solo ludico, ma anche professionale per approcciarsi allo sport degli scacchi. Angelica Tantillo, presidente di Turismosicilia, sottolinea come questa iniziativa non nasca dal nulla, ma sia il coronamento di oltre due anni di progetti nelle scuole del territorio, come l’Istituto d’Istruzione Superiore “Gregorio Ugdulena” e il progetto “Crisciranni”.





Grazie a un protocollo d’intesa con la Società operaia, sono già state messe a disposizione cinque scacchiere per chiunque voglia fermarsi a giocare, con l’ambizione di riportare in piazza grandi eventi come le simultanee o le partite di scacchi viventi che ebbero successo negli anni ’80. L’istruttore federale Francesco Lupo mette l’accento sul valore educativo e sociale di questa disciplina, definendola uno strumento fondamentale per rendere i ragazzi e le ragazze protagonisti delle proprie decisioni.





In un mondo dominato dalla passività dei cellulari e dei videogiochi, gli scacchi rappresentano una sfida alla responsabilità e al rispetto delle regole: «Qui siamo noi a determinare quello che succederà», afferma Lupo, ribadendo l’intento di restituire tempo alla mente e sottrarlo agli schermi. «Il Comitato Scacchistico Siciliano guarda con grande favore a questa iniziativa, certo che diventerà un punto di riferimento per la diffusione degli scacchi e dei valori educativi che questo nobile gioco porta con sé», commenta Giuseppe Cerami, presidente del comitato scacchistico siciliano.





Rinnovamento e apertura: un ponte tra storia e nuove generazioni

Giuseppe Vuono, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Paolo Balsamo”, vede in questa apertura una naturale evoluzione della missione storica del sodalizio. Accogliere un’organizzazione regionale dedicata agli scacchi permette alla società di aprirsi non solo alla cultura e al mutualismo, ma anche allo sport, con la precisa speranza di incentivare la partecipazione dei giovani e costruire per loro un futuro vivo all’interno delle mura del circolo. Infine, il consigliere Pasquale Bova rimarca l’importanza dell’interazione con il territorio e il segnale di rinnovamento che questa iniziativa porta con sé. Sfidare il cambiamento e favorire l’incontro tra un ambiente tradizionalmente adulto e uno più giovane è una priorità che si sposa con lo statuto della società, confermando la volontà di creare un ambiente dinamico e in sintonia con le esigenze della comunità locale.

Luogo: TERMINI IMERESE, PALERMO, SICILIA

