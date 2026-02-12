La Fondazione Tricoli festeggia i suoi vent’anni con un libro che sarà presentato venerdì 13 febbraio, alle ore 17.00, a Palermo.

Il volume ripercorre la storia dell’Ente: dal battesimo al Teatro Politeama nel 2005, alla creazione dell’Archivio storico e della Biblioteca nella sede di via Terrasanta 82, fino a oggi. Un susseguirsi di seminari, mostre, pubblicazioni e convegni che testimoniano l’impegno della Fondazione per la ricerca e la memoria storica, la divulgazione della cultura politica e della legalità.





Un racconto ricco di date, immagini e nomi dei protagonisti di questa storia, insieme alle “tracce” lasciate lungo il cammino: un simbolico omaggio in memoria di Giuseppe e Marzio Tricoli.

La presentazione si svolgerà a Villa Zito, in via Libertà 52. Insieme al Presidente della Fondazione Fabio Tricoli interverranno: il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani; il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla; il Presidente dei Senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri; il Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri; l’Assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato; il Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, Carolina Varchi; il Direttore dell’agenzia di stampa Italpress Gaspare Borsellino; la Professoressa Gabriella Portalone; il Curatore Francesco Polizzotto; l’Editore e Giornalista Carlo Guidotti.

Il Presidente, Fabio Tricoli

Luogo: Palermo, Villa Zito, Via della Libertà, 52, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.