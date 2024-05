Non solo il primo festival dedicato alla birra artigianale fronte mare e piedi sulla sabbia, ma anche una manifestazione che punta alle relazioni, alle sinergie tra imprenditori e all’inclusione coinvolgendo associazioni e scuole. Sarà tutto questo la terza edizione di Schiuma, il primo Craft Beer Festival sulla spiaggia che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno a Marina di Modica.

Nato da un’idea della beerchef e beerspecialist Eleni Pisano, impegnata da anni su vari fronti del mondo brassicolo, ed organizzato insieme a Zero comunicazione integrata, agenzia con ampia esperienza nell’organizzazione e nella promozione di eventi, l’evento riaccenderà i riflettori non solo sul prodotto birra ma anche sul valore della convivialità e della libertà di idee.

«Schiuma è un sistema che crea rete e crede nelle diversità con il coinvolgimento di persone che hanno professionalità e maestranze diverse – afferma Eleni Pisano -. Non facciamo finta che non stia accadendo nulla nel mondo, anzi non a caso in questa edizione il nostro slogan è il mare non ha confini: la spiaggia è il luogo da cui spesso si parte e in cui si arriva, racconta storie di viaggiatori, incontri, migrazioni e diversità. Le onde del mare e il loro andare e venire supporta questo punto di vista. In questa edizione, Schiuma diventato marchio registrato e un format di eventi, presenterà i nuovi format creati dall’associazione brassicoltori italiani, che ha tra gli scopi principali quelli di parlare di sviluppo, territorio, sostenibilità, turismo ed inclusione a partire dal punto di vista della filiera brassogastronomica».

Il programma

Tra le iniziative in programma vi è Convivio e Creo Vivo, una cucina con fermento che vede la collaborazione tra due realtà importanti e di grande innovazione tar tradizione e creatività ossia Convivio e Creo Vivo con cui sarà gestita tutta l’offerta food a Schiuma. Prevista la partecipazione di Saro Petriglieri, un maestro dell’arte della filatura del formaggio e della narrazione del formaggio, cibo che da sempre è in stretta connessione con il mondo della birra. Vi sarà poi la possibilità di partecipare ad un cooking-demo a quattro mani con gli chef Carmelo Ferreri, Executive Chef del Ristorante Corallo a Marina di Modica, e Peppe Cannistrà, Executive Chef e Patron del Ristorante Rude a Ragusa nonché a quello condotto dallo chef Francesco Mineo, Executive Chef della Locanda del Colonnello a Modica. E poi, degustazione interattive e sensoriali con Matteo Selvi e Stefano Moraschini (Unionbirrai Beer Tasters), giudici internazionali di concorsi brassicoli, e con la presenza dei birrai.

Luogo: Spiaggia, Marina di Modica, MODICA, RAGUSA, SICILIA

Data Inizio: 31/05/2024

Data Fine: 01/06/2024

Ora: 09:00

Artista: Tanti artisti partecipanti

Prezzo: 10.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.