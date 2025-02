Sabato scorso ha preso il via: “SciacCarnevale in vetrina”, iniziativa che mira a far respirare l’aria del carnevale anche nelle vie del centro storico di Sciacca che fino a qualche anno fa ha ospitato le sfilate del Carnevale di Sciacca.

Le vetrine di ben 31 negozi, appartenenti alla rete del Centro Commerciale Naturale Spazio Centro Sciacca, ospiteranno fino al 2 marzo gli scatti storici del Carnevale di Sciacca, frutto di una donazione dell’Azienda Autonoma delle Terme al Comune di Sciacca nel 2016. Foto che sono state esposte nelle precedenti edizioni della festa presso il Museo del Carnevale e che trovano adesso spazio in altra iniziativa ed in altro contesto.

È stata allestita per l’occasione anche la vetrina di Via Roma dell’Ufficio Turistico del Comune di Sciacca, che già in passato era stata adottata da L’AltraSciacca. Quest’ultimo intervento ben si inquadra nel percorso di valorizzazione e pedonalizzazione di Via Roma, intrapreso negli ultimi anni dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa inaugura l’articolato programma degli eventi collaterali messo a punto dall’Associazione L’AltraSciacca, con il suo progetto SciacCarnevale, con la collaborazione del Comune di Sciacca e delle società Futuris e Record Eventi che ancora una volta hanno stretto una partnership ufficiale con l’associazione.

Di seguito l’elenco delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa:

Ri…Patti con le tradizioni – Via Licata, 49

Mondoragazzi – Via Licata, 85

Gioielleria Tumbarello – Via Licata, 46

Libreria Ubik Sciacca – Via Licata, 88

Farmacia Tagliavia – Via Licata, 145

H2 Collection – Via Licata, 147

Mandalà & C. – Via Licata, 104

Extyn – Via Licata, 153

Bottega Verde – Via Licata, 157

Bonsignore Preziosi – Via Licata, 114/116

Contrino intimo donna – Via Licata,165

Lauren and Rose – Via Licata, 138

Albino Arte Orafa – Via Licata, 138

Salumeria Gulino – Via Licata, 140

Feminine – Via Licata, 150

Penelope fashion details – Via Licata, 156

Farmacia Zinna – Via Licata, 235

G&M Gioielli – Via Licata, 186/188

Scalici Gioielli – Via Licata, 257

Fuego Donna – Via Roma, 8

Oro di Sciacca – Piazza Matteotti, 10

Sabrina Orafa – Piazza Matteotti, 1

Uomo Club Sciacca – Via Garibaldi, 13

Caffetteria Garibaldi – Via Garibaldi, 22

Rodrigo Sciacca – Via Garibaldi, 34

Dress Abbigliamento Donna – C.so Vittorio Emanuele, 124

Patricia Oro – C.so Vittorio Emanuele, 132

Farmacia Cusmano – C.so Vittorio Emanuele, 138

Primigi Store – C.so Vittorio Emanuele, 138

Gioia Gioielli – Via Incisa, 34

Bivona Home & Fashion – Piazza Mariano Rossi, 10 (vetrina su Via Incisa)

“È un modo per riportare, seppur in modo figurato, il carnevale in centro – dichiara Stefano Siracusa, presidente de L’AltraSciacca – Un grande grazie va ai commercianti che hanno aderito all’iniziativa con una disponibilità che terremo in considerazione per fare ancor di più per la prossima edizione. Invito tutti a fare una passeggiata in centro e fare un tuffo nel passato ammirando gli scatti storici che vanno dal 1967 ad oggi”.

“Da parte nostra c’è sempre stata la massima disponibilità a collaborare per qualsiasi tipo di iniziativa – dichiara Fabio Venezia di Spazio Centro – ringraziamo gli organizzatori per averci tenuto in considerazione e crediamo che questa sia la prima di tante altre occasioni”

