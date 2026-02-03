Il Carnevale di Sciacca non è mai stato solo una sfilata di bellissime opere cartapesta e di coloratissimi gruppi mascherati ma si è da sempre distinto da altri carnevali per il coinvolgimento e la partecipazione popolare. Un coinvolgimento che è cambiato nel tempo con il passare degli anni assumendo sempre forme diverse.

È nell’ottica del voler mantenere viva questa caratteristica che l’Associazione L’AltraSciacca, in collaborazione con Futuris, Record Eventi e Comune di Sciacca, ha pensato di inserire nel programma degli eventi collaterali della festa tre iniziative che chiamano a raccolta commercianti, fotografi e l’inarrestabile spirito creativo dei saccensi.





Si parte dal contest “SciacCarnevale in Vetrina” rivolta ai commercianti di ogni zona della città di Sciacca che sono invitati ad allestire le proprie vetrine a tema carnevale. Non si tratta di semplici decorazioni, ma di una vera sfida creativa tra gli esercenti locali. Le vetrine diventano così un biglietto da visita per i turisti, rendendo ogni passeggiata un’esperienza immersiva nel cuore della festa. La vetrina più bella sarà premiata con la promozione gratuita della relativa attività commerciale nel circuito della festa.

Per chi ama invece catturare l’attimo perfetto, torna il challenge fotografico su Instagram “Obiettivo Carnevale 2026”. Anche quest’anno la sfida è raccontare il Carnevale in ogni aspetto. Basta l’hashtag #ObiettivoCarnevale2026 per far parte di un racconto corale che porterà la bellezza di Sciacca in tutto il mondo digitale.





Infine, spazio al contest dedicato ai “Gruppi Spontanei”. L’edizione di quest’anno infatti vuole valorizzare la creatività libera da carri allegorici, permettendo a chiunque di sfilare con costumi originali, purché coordinati e rispettosi della tradizione satirica tipica del carnevale.

È previsto un premio per i vincitori, che consiste in un giro esclusivo sulla ruota panoramica allestita lungo il percorso, offrendo una prospettiva inedita sulla manifestazione. Per partecipare a questa sfida all’ultima maschera è necessario iscriversi entro il 21 febbraio 2026 tramite il modulo online o presso la postazione dedicata vicino al Museo del Carnevale.

I tre contest sono l’invito ufficiale a non essere solo spettatori, ma a mettere in gioco il proprio talento e la propria passione per rendere questa edizione indimenticabile.

Per chi volesse approfondire, i regolamenti e le modalità di partecipazione sono già consultabili sul sito SciacCarnevale.it.

Luogo: SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

