La segretaria generale della Uila, Enrica Mammucari, sarà mercoledì 20 a Trapani nella sede della Uil in via Nausicaa 53 per un incontro con il gruppo dirigente siciliano dell’organizzazione. Inizio previsto per le 10,30. Saranno presenti, fra gli altri, i segretari di Uila, Filbi-Uila e Uila Pesca Sicilia Nino Marino, Enzo Savarino e Nino Pensabene, insieme con i segretari provinciali di Uil e Uila, Tommaso Macaddino e Leo Falco.

Nella riunione Uila – l’organizzazione Uil che rappresenta lavoratrici e lavoratori agricoli e forestali, dei Consorzi di Bonifica, della Pesca e dell’Industria agroalimentare – saranno questi alcuni temi-chiave: sciopero generale del 29 novembre; tutela dell’ambiente, siccità, riforma forestale e dei Consorzi di Bonifica; salvaguardia e valorizzazione della Pesca; lavoro sicuro e dignitoso, lotta al caporalato, contratti provinciali agricoli ed enti bilaterali.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.