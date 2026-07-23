Quarantotto lavoratrici e lavoratori della Scmc, società partecipata della Città Metropolitana di Catania, saranno contrattuati a tempo pieno dal primo settembre. L’accordo, che trasforma i rapporti attualmente part-time del personale addetto alla custodia degli immobili, è stato firmato stamattina dalla UilTrasporti e dalle altre organizzazioni sindacali.





“Siamo felici per un importante, ulteriore, risultato conseguito grazie al confronto costante, leale e costruttivo con l’azienda”, commenta il segretario generale territoriale della UilT Salvo Bonaventura. Quindi, aggiunge: “L’intesa migliorerà non solo le condizioni economiche e professionali di una parte significativa del personale di Scmc, ma anche la qualità del servizio che ogni giorno viene garantito dalla partecipata della Città Metropolitana alle persone nel nostro territorio”.





Bonaventura afferma ancora: “A poche settimane dalla firma dell’accordo triennale sul premio di risultato che prevede uno stanziamento complessivo fino a 300mila euro, vogliamo ancora dimostrare quanto sia concreto il nostro impegno per la stabilità occupazionale, la giusta retribuzione e la valorizzazione dei lavoratori. All’amministrazione dell’Azienda speciale della Città Metropolitana, intanto, rendiamo atto della capacità di ascolto e proposta nella condivisione di un percorso utile a tutti che dovrà ora proseguire verso nuove tappe”.

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