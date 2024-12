Il segretario regionale Faisa Cisal, Romualdo Moschella, a nome di tutta la Federazione sindacale esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’on. Enzo Trantino. “Esprimiamo vicinanza al sindaco di Catania, avv. Enrico Trantino, e alla famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa dell’avv. Enzo Trantino, di cui ricordiamo le doti umane e professionali.





