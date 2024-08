Allo Stand Florio, simbolo della Bella Epoque realizzato da Ernesto Basile nell’epoca fulgida dei Florio, sulla costa sud di Palermo, a pochi metri dal mare, scoppiettante il calendario estivo di appuntamenti “Summer 2024” con “Magicomio”. Appuntamento domenica 4 agosto alle 22,00 con lo spettacolo di magia e risate di Francesco Scimemi, un inventore che, grazie ai suoi strabilianti giochi di prestigio diverte e trascina il pubblico in un mondo surreale di fantasia e comicità. “Animale da palcoscenico”, fuori dagli schemi, coinvolge il pubblico con gag, sorprese e ad un ritmo velocissimo s’ indagano gli automatismi dell’essere umano, si parla di poesia e si celebra il cinema.Tradotto in quattro lingue, “Magicomio” dal 1989 ha toccato le 2500 repliche e ha visitato quattro continenti. A Francesco Scimemi, l’idea di unire magia e comicità gli viene quando ancora quindicenne, al suo primo spettacolo importante al Teatro Madison di Palermo, insegue un coniglio “ribelle”. Da quell’incidente nasce “Magicomio”, lo spettacolo che da sempre porta con successo in giro per il mondo personalizzandolo ogni volta in modo diverso. Scoperto da Pippo Baudo nella trasmissione “Gran Premio”, nella quale “Magicomio” fu protagonista per 15 settimane, riscosse grande successo di audience e critica.

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 04/08/2024

Data Fine: 04/08/2024

Ora: 22:00

Artista: Francesco Scimemi

Prezzo: 18.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.