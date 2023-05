La giunta comunale di Siracusa ha approvato stamattina i progetti definitivi delle nuove mense scolastiche degli istituti comprensivi “Giuseppe Lombardo Radice” e “Giuseppe Aurelio Costanzo”. Le due opere, quattro mesi fa, erano state ammesse a finanziamento dal ministero dell’Istruzione grazie ai i fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Gli stanziamenti sono di 974 mila euro, per la prima, e di 930 mila, per la seconda.

I due progetti sono stato realizzati, rispettivamente, dagli architetti Pietro Di Mari e Anna Zuccarini. I due professionisti si occuperanno anche delle progettazioni esecutive, che dovranno essere consegnate entro 15 giorni e dovranno essere approvata solo dai soggetti tecnici. Poi sarà dato il via alle procedure di appalto.

Le due mense sono state pensate per essere parte integrante del percorso didattico in termini di inclusione e di educazione alla salute. I due edifici avranno caratteristiche simili: si tratterà, infatti, di corpi di fabbrica esterni alle strutture esistenti, progettati per coniugare l’efficienza energetica con un basso impatto ambientale

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.